PSG Mercato : Danilo Pereira est un joueur du Paris SG (Off.)

Après Moise Kean, le PSG s’offre Danilo Pereira (29 ans). Il est prêté par le FC Porto pour la saison présente, avec un contrat assorti d’une option d’achat.

Le PSG : Danilo Pereira prêté à Paris avec une option d'achat

Danilo Pereira a rejoint les rangs du PSG pour la saison 2020-2021. Le club de la capitale pourrait valider son transfert en fin de saison s’il satisfait ses attentes, car le prêt du milieu de terrain est accompagné d’une option d’achat. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Danilo Pereira. Arrivé en provenance du FC Porto, le milieu de terrain est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat », ont indiqué les Parisiens dans leur communiqué officiel. International portugais (39 sélections), la nouvelle recrue du PSG débarque avec sa grande expérience du haut niveau. Au FC Porto, il a disputé 202 matchs pour 19 buts et a été champion du Portugal deux fois (2018 et 2020). En compétition européenne, Danilo Pereira a également joué 30 rencontres de Ligue des champions avec les Dragons. Le milieu défensif a gagné l’Euro 2016 en France avec le Portugal, puis la Ligue des Nations en 2019. Au PSG, il portera le maillot Rouge et Bleu floqué du numéro 15.

Réaction de Danilo Pereira

Danilo Pereira a livré ses impressions sur son arrivée au Paris Saint-Germain, finaliste de la Ligue des champions 2020. « C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire partie du Paris SG est un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions », a-t-il déclaré sur le site internet des Parisiens, dans la foulée de la signature de son bail. Selon la dernière recrue en date du PSG, « rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière ». En conclusion, il « espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters ».