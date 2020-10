OL Mercato : Djamel Benlamri, signature imminente à Lyon

L’ OL tiendrait son défenseur central tant attendu. Djamel Benlamri a débarqué à Lyon et y a passé la visite médicale, d’après L’Équipe. Il devrait signer un contrat d'un an plus une année en option dans les heures qui arrivent.

OL : Djamel Benlamri en renfort à Lyon gratuitement

L’OL devrait officialiser la signature de Djamel Benlamri ce lundi, sauf changement de dernière minute. Selon les informations du quotidien sportif, l’international algérien « vient de passer sa visite médicale à Lyon, et va signer un contrat d'un an ». L’Olympique Lyonnais lui offre une autre saison de contrat en option si l’on croit le quotidien sportif. Pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, l’arrière de 30 ans a été libéré de sa dernière année de contrat avec Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite). Il a donc débarqué entre Rhône et Saône libre de tout engagement. Notons que l'OL est 14e de Ligue 1 après 6 journées et a concédé 5 buts.

Qui est Djamel Benlamri ?

Djamel Eddine Benlamri est international algérien depuis 2018 et compte 14 sélections. Il a été champion d’Afrique avec les Fennecs lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 disputée en Égypte. Le défenseur natif d’Alger n’a jamais joué en Europe de toute sa carrière et sera donc à sa première expérience au haut niveau à l’OL. Djamel Benlamri avait évolué précédemment dans son pays natal, à Nasr Athletic Hussein Dey, à la JS Kabylie, puis à l’ES Sétif d’Alger, avant de s’exiler dans le Golfe. La recrue lyonnaise a passé 4 saisons consécutives à Al-Shabab Riyad (2016-2020) et a pris part à 73 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et 2 passes décisives.