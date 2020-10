Stade Rennais Mercato : Conclusion imminente de 2 opérations

Très actif durant ce mercato estival, le Stade Rennais FC devrait encore boucler deux dossiers ce lundi. Cette fois, il serait question de vendre Raphinha à Leeds United et de prêter Sacha Boey au Dijon FCO.

Stade Rennais FC : Raphinha en route pour Leeds United

Le mercato estival n’a pas été de tout repos pour le Stade Rennais FC. Qualifié pour la Ligue des champions et prétendant au podium final de Ligue 1 cette saison, le club breton s’est considérablement renforcé cet été en signant Martin Terrier (OL), Nayef Aguerd (Dijon FCO), Serhou Guirassy (Amiens SC), Alfred Gomis (Dijon FCO), Dalbert Henrique (Inter Milan)… Pour les dirigeants bretons, il est désormais question de dégraisser avant la clôture du marché, prévue ce soir à minuit. Le premier sur la liste des départs de ce dernier jour est Raphinha. Selon L’Équipe, le Brésilien a demandé et obtenu un bon de sortie cet été. Il a pris l’avion en direction de l’Angleterre, où il est attendu à Leeds United ce lundi pour passer sa visite médicale. Le promu de Premier League, entraîné par Marcelo Bielsa, devrait débourser 17 millions d’euros pour le transfert de Raphinha plus 5 millions d’euros pour les bonus. Pour rappel, le milieu offensif brésilien était arrivé du Sporting Portugal au Stade Rennais FC l’été dernier contre un chèque de 21 millions d’euros. À l’époque, Le Brésilien de 23 ans était le plus gros achat de l’histoire de la formation rennaise.

Sacha Boey prêté au Dijon FCO ?

Second cas à régler ce lundi, le dossier Sacha Boey. L’affaire était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Désormais, il n’y a plus de temps à perdre avec la fin du mercato dans quelques heures. Selon Goal, le Stade Rennais FC et le Dijon FCO ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de Sacha Boey. À noter que le jeune latéral droit est barré par la concurrence du titulaire Hamari Traoré et son second Brandon Soppy. Le défenseur de 20 ans va donc rejoindre les Dijonnais pour gagner du temps de jeu afin de retourner plus aguerri au Stade Rennais FC la saison prochaine.