RC Lens Mercato : PSG, Kalimuendo justifie son choix lensois

Le RC Lens a enregistré la signature d'Arnaud Kalimuendo, 10e recrue estivale du promu en Ligue 1. Le jeune attaquant prêté avec une option l'achat par le PSG a justifié sa signature au RCL.

RC Lens : Kalimuendo « n’a pas hésité une seule seconde » pour signer

Les promesses d'Arnaud Kalimuendo aux Lensois













Arnaud Kalimuendo a déposé ses valises au RC Lens en provenance du PSG. En manque de temps de jeu, le joueur de 18 ans a préféré quitter son club formateur afin de lancer sa carrière sous le maillot du. Dans sa réaction après la signature de son contrat, il s’est dit « très heureux de rejoindre ce grand club et cette belle équipe ». L’avant-centre natif des Hauts-de-Seine avoue qu’il « n’a pas hésité une seule seconde » pour signer au RC Lens, car il est convaincu « que c’est le bon choix ». « L’équipe tourne bien, est bien classée (3e) et propose de bons contenus. C’est toujours plaisant de faire partie d’une équipe qui aime jouer », a fait remarquer Arnaud Kalimuendo avant de se montrer « impatient de porter ses nouvelles couleurs ».Arnaud Kalimuendo est arrivé au RCL avec seulement un match de Ligue 1 dans les jambes. Il avait joué 74 minutes, justement contre les Lensois, lors du premier match des Parisiens cette saison le 10 septembre. Le PSG avait été défait par le RC Lens (1-0) au stade Bollaert. Passé sous les couleurs Sang et Or, la pépite débarquée de la capitale promet de tout donner à sa nouvelle équipe. « Je vais essayer d’apporter mon maximum au sein de l’effectif. Je ferai tout pour défendre les valeurs du club Artois », a-t-il déclaré, tout en indiquant qu’il compte sur « ses coéquipiers pour lui faciliter la tâche en vue de son intégration » rapide.