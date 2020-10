RC Strasbourg Mercato : Destination surprise pour Simakan ?

Annoncé au Stade Rennais FC puis à l’OM, Mohamed Simakan ne rejoindra aucun de ces deux clubs de Ligue 1. Le jeune défenseur central du RC Strasbourg serait en route pour le Milan AC.

Le Milan AC en passe de signer Mohamed Simakan ?

Brillant au RC Strasbourg où il s’est révélé la saison dernière, Mohamed Simakan n’a pas manqué de susciter les convoitises lors de ce mercato estival. En quête d’un renfort en défense centrale, le Stade Rennais FC et l’OM ont successivement creusé la piste. Mais ces deux formations de Ligue 1 ont reculé face à la gourmandise des dirigeants strasbourgeois. Le retrait de ces deux écuries françaises a laissé un boulevard au Milan AC, également attiré par le profil du prodige de 20 ans. Selon les informations de L’Équipe, les recruteurs milanais ont décidé de donner un coup d’accélérateur au dossier ce lundi, dernier jour du mercato estival. Les Rossoneri auraient fait parvenir une offre sur le bureau des dirigeants du RC Strasbourg.

Quelle offre du Milan AC pour la pépite du RC Strasbourg ?

Les recruteurs de l’écurie de Serie A auraient formulé une proposition de 8 millions d’euros plus plusieurs bonus pour signer le prodige. Une offre très éloignée des 20 millions d’euros que le RC Strasbourg a toujours réclamés pour libérer Mohamed Simakan. Mais à quelques heures de la clôture du mercato estival, il n’est pas exclu que les responsables de la formation alsacienne revoient leur exigence à la baisse. De plus, toujours d’après le quotidien sportif, le Milan AC et la pépite défensive auraient trouvé un accord sur un contrat de 5 ans. Le club italien n’a plus qu’à convaincre les responsables de la formation strasbourgeoise. Mais en cas d’échec sur la piste menant au jeune Alsacien, les Rossoneri auraient un plan B. Il s’agit d’Antonio Rüdiger, défenseur de Chelsea.