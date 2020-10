OL Mercato : Joachim Andersen en passe de signer à Fulham FC

Décevant à l’ OL, Joachim Andersen devrait rejoindre Fulham FC en premier League pour faire la place à Djamel Benlamri, arrivé libre de Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite).

OL : Joachim Andersen en instance de transfert à Fulham FC

L’OL fait tout pour se séparer de Joachim Andersen qui n'a pas pu justifier les 24 M€ investis pour le recruter à la Sampdoria à l’été 2019. En ce dernier jour de mercato, le défenseur central serait proche de Fulham FC. L’Équipe indique qu’il est à Londres afin de régler les derniers détails de son transfert. « Le défenseur central danois Joachim Andersen passe sa visite médicale, ce lundi, à Fulham FC. Il devrait y être prêté un an par l'OL, sans option d'achat », a écrit le quotidien sportif. En effet, le club rhodanien et son homologue londonien « sont tombés d'accord ce lundi sur un prêt payant d'un an, sans option d'achat », à en croire la source. Si son transfert est acté, Joachim Andersen rejoindrait ainsi son ancien coéquipier Kenny Tete au sein du club promu en Premier League.

Andersen cédé sous la forme d'un prêt payant

L’Olympique Lyonnais devrait toucher « un peu plus d’un million d’euros » dans cette transaction, mais va surtout économiser le gros salaire de l’international danois estimé à 260 000 € mensuel. Il faut rappeler que le contrat de Joachim Andersen est valide jusqu’à fin juin 2024. À l’OL, il a disputé 35 matchs dont 21 en Ligue 1, pour 2 buts inscrits. Pas du tout rassurant, le natif de Frederiksberg (Danemark) a été l'auteur de plusieurs bourdes et largesses défensives la saison dernière. Les Gones avaient encaissé 27 buts en 28 matchs disputés lors de l'exercice 2019-2020 et avaient terminé à la décevante 7e place de Ligue 1.