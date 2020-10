LOSC Mercato : Luis Campos réalise un coup magistral à Naples

Ce lundi, le LOSC a recruté Claudio Manzi en provenance du SSC Naples. Le jeune défenseur central italien a été prêté dans la foulée au Fermana FC (Serie C) jusqu’en fin de saison.

Le LOSC pioche un défenseur au SSC Naples

Luis Campos ne vise pas que le court terme en recrutant seulement des joueurs confirmés. Pour combler les départs de Loïc Rémy et Victor Osimhen, le responsable portugais a signé Burak Yilmaz et Jonathan David. Mais un club, c'est aussi l'avenir. Luis Campos s'est donc également tourné vers le recrutement de joueurs d'avenir. À cet effet, le conseiller du président Gérard Lopez a réalisé un joli coup en piochant au SSC Naples. Soucieux de préparer la relève dans tous les secteurs de jeu, à commencer par la défense centrale, le responsable portugais a attiré une pépite italienne ce lundi. Le patron du mercato de Lille OSC a signé Claudio Manzi, pépite défensive des Napolitains. Auteur de trois participations en Youth League avec les U19 du SSC Naples (2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020), le prodige italien de 20 ans s’est fait remarquer par plusieurs écuries, dont le LOSC. Mais Claudiio Manzi ne jouera pas avec l’écurie lilloise cette saison.

Claudio Manzi prêté au Fermana FC

En effet, confronter le jeune Italien avec les défenseurs expérimentés du LOSC, c'est réduire considérablement ses chances de progression. Il ne sera pas capable de s'imposer face à la concurrence. Pour lui perermettre de grappiller du temps de jeu, losc.fr a annoncé le prêt d’une saison de Claudio Manzi au Fermana FC, club de 3e division italienne. Un prêt qui survient dans la foulée de la signature de la pépite avec Lille OSC. L’idée, c’est de permettre au jeune Italien de revenir plus aguerri dans l'écurie des Dogues la saison prochaine. Au Fermana FC, Claudio Manzi retrouvera Ciro Palmieri et Luigi Liguori, deux joueurs également cédé en prêt par la formation lilloise.