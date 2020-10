Mercato PSG : L’adieu de Cavani au Paris Saint-Germain

Edinson Cavani a adressé un massage d’adieu au PSG son ancien club, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts.

Cavani assure qu'il n'oubliera pas le PSG et ses supporters

Edinson Cavani a été annoncé proche de signer à l’Atlético Madrid, mais ces dernières heures du marché des transferts, il serait plus proche de Manchester United. Et c'est ce moment qu’il a choisi pour dire officiellement au revoir aux Parisiens. Dans un message balancé via son compte Instagram, il a tenu à remercier le club de la capitale et ses supporters. « Je remercie tout le monde, les supporters, qui m'ont donné leur cœur, doucement, avec le temps. C'est un amour qui a grandi avec le temps, mais c'est important pour moi », a écrit l’attaquant de 33 ans. « J'ai préféré parler après un peu de temps parce que mes coéquipiers restés à Paris continuaient la compétition ("Final 8" de la Ligue des champions). Alors ce n' était pas le bon. Parfois c'est bien de laisser passer un peu de temps. Ça rend les choses plus faciles et la tête est plus tranquille. Et il y a moins de risques de créer une ambiance plus négative », a expliqué Edinson Cavani. Pour finir, l’avant-centre uruguayen souligne que son passage au PSG « va rester dans sa tête et dans son cœur » même si « la vie va continuer ». Selon lui, « le football est comme ça, la vie est comme ça parfois ». Peut-être veut-il ainsi dire qu’il n’en veut à personne pour son contrat qui n’a pas été prolongé...

Meilleur buteur de l'histoire du PSG

Edinson Cavani a défendu les couleurs du club de la capitale entre 2013 et 2020. En sept saisons consécutives, il a écrit une nouvelle page de l’histoire du Paris Saint-Germain, club dont il est désormais le meilleur buteur de toute l’histoire. Il a marqué 200 buts et a délivré 43 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG. En Ligue 1, ses statistiques sont les suivantes : 200 matchs joués, 138 buts marqués et 30 passes décisives offertes.