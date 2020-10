OM Mercato : Michaël Cuisance est Marseillais (Officiel)

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le prêt de Michaël Cuisance à l’ OM est effectif depuis ce lundi soir. L’Olympique de Marseille et le Bayern Munich ont officialisé l’opération.

Michaël Cuisance prêté par le Bayern Munich avec option d’achat

Après avoir signé Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l’ OM vient de boucler sa 5e et, probablement, dernière recrue estivale, en la personne de Michaël Cuisance. L’Olympique de Marseille s’est fait prêter le jeune milieu de terrain de 21 ans. Une opération facilitée par le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich. Présent dans la cité phocéenne depuis dimanche soir, le joueur a passé sa visite médicale ce lundi et n’a pas manqué de dire au revoir à ses anciens coéquipiers sur les réseaux sociaux. Selon RMC Sport, les Bavarois ont intégré une option d’achat de 10 millions d’euros dans le contrat de prêt du prodige. L’ OM a ainsi devancé Leeds United, où le prodige français avait récemment été annoncé proche de s’engager contre un chèque de 22 millions d’euros.

Une bonne prise pour l’ OM ?

Formé à l’AS Nancy-Lorraine, Michaël Cuisance s’était fait remarquer par le Borussia Mönchengladbach qu’il avait rejoint en 2017. Deux ans plus tard, lors du mercato estival 2019, il rejoint le Bayern Munich pour un contrat valable jusqu’en juin 2024 contre un chèque de 12 millions d’euros. La saison dernière, la pépite a marqué 3 buts en 15 apparitions, dont 9 matchs de Bundesliga. Cette saison, Michaël Cuisance n'a été aligné qu'une seule fois en championnat. À noter que pour faire place à ce joueur très prometteur, l’ OM s’est séparé de Maxime Lopez en direction de l’US Sassuolo (Serie A), ce lundi. L’ancien pensionnaire du FC Burel retrouvera un autre natif de Marseille, Jérémie Boga.