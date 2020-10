OL Mercato : De Sciglio et Habib Keita débarquent (Officiel)

L’ OL officialise la signature de deux joueurs coup sur coup. Le défenseur Mattia De Sciglio et le jeune milieu de terrain Habib Keita ont été transférés à l’Olympique Lyonnais ce lundi.

OL : Mattia De Sciglio prêté par la Juventus

L’OL a trouvé l’arrière latéral droit qu’il cherchait pour doubler le poste de Léo Dubois après les départs de Rafael (Istanbul Basaksehir) et Kenny Tete (Fulham FC). Il s’agit de Mattia De Sciglio arrivé de la Juventus. Il est prêté pour un an, soit jusqu’au 30 juin 2021 et sans option d’achat. « Mattia De Sciglio sera le premier joueur italien à porter les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis le défenseur international Fabio Grosso entre 2007 et 2009 », a précisé le club rhodanien. Le néo-Lyonnais a débuté sa carrière professionnelle au Milan AC en 2012 avant de signer à la Juventus l'été 2017. Polyvalent défenseur, il compte 39 sélections avec l’Italie. Mattia De Sciglio a disputé plus de 200 matchs toutes compétitions confondues et remporté 3 Scudetti consécutifs avec la Juve en 2018, 2019 et 2020. Il débarque donc avec son expérience au sein de l'équipe de Rudi Garcia.

Habib Keita rejoint Sinaly Diomandé à Lyon

En plus de l’international italien de 28 ans, l’OL s’est offert Habib Keita qui arrive de Guidars Football Club du Mali, club partenaire des Académies Jean-Marc Guillou. Le Malien de 18 ans a signé un contrat professionnel d’une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2025 avec les Gones. Sollicité par de grands clubs européens, dont le RB Salzbourg, il a privilégié le projet lyonnais. « Le montant du transfert d'Habib Keita s’élève à 1 M€ auquel pourraient s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 1,5 M€ ainsi qu’un intéressement de 30% sur la plus-value réalisée sur des opérations futures avec le joueur », a précisé l’OL dans son communiqué. La recrue malienne rejoint ainsi son ex-partenaire au Guidars Football Club, Sinaly Diomandé (19 ans), recruté durant l’été 2019 et désormais défenseur central de l’effectif professionnel des Lyonnais.