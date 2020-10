ASSE Mercato : Panagiotis Retsos est Stéphanois (Officiel)

L’ ASSE a réussi à acter le transfert de Panagiotis Retsos, dans les tuyaux ces dernières heures du mercato. En provenance du Bayer Leverkusen, le jeune défenseur grec s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

ASSE : Panagiotis Retsos prêté pour un an avec une option d'achat

Dans un communiqué, l’ASSE a officialisé la signature de Panagiotis Retsos ce lundi. L'arrière axial de 22 ans est prêté pour une saison à l’AS Saint-Étienne qui pourrait le conserver si ses performances sont satisfaisantes à l’issue de l’exercice 2020-2021. La recrue stéphanoise est un pur produit du football grec et du prestigieux centre de formation de l’Olympiakos en Grèce. À seulement 16 ans, il s’imposait déjà grâce à son talent. Ainsi, il a disputé l’UEFA Youth League sous le maillot de La Légende à 17 ans. Panagiotis Retsos a finalement intégré le groupe professionnel lors de la saison 2016-2017 et disputé 34 matchs officiels, dont 8 en Europa League pour ses premiers pas dans l’élite. Avec le Bayer Leverkusen (2017-2020), le remplaçant de Wesley Fofana a fait 35 apparitions. Il avait été prêté à Sheffield United entre janvier et juin 2020.

Les premières impressions de Panagiotis Retsos

Dans la foulée de l’annonce officielle de sa signature, Panagiotis Retsos a réagi à son arrivée à l’ASSE où il portera le maillot N°4. « Je suis très heureux de signer à Saint-Étienne et motivé à l'idée de relever un nouveau challenge », a-t-il déclaré. « Venir chez les Verts est une opportunité. C'est un club où les jeunes joueurs ont la possibilité de s'exprimer. J'ai hâte de connaître mes nouveaux coéquipiers et de jouer mes premiers matchs en Vert », a confié le Grec.