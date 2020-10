RC Strasbourg Mercato : Habib Diallo arraché à Metz (Off.)

Habib Diallo a quitté le FC Metz pour le RC Strasbourg ce lundi. Il a paraphé un long contrat de 5 saisons avec le Racing Club, soit jusqu’en juin 2025.

Le RC Strasbourg recrute Habib Diallo à 10 M€

C’est bien au RC Strasbourg que Habib Diallo va poursuivre la saison 2020-2021 débutée sous le maillot du FC Metz. Il a été transféré de Moselle par le club alsacien contre un gros chèque estimé à 10 M€. Sixième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 12 buts en 26 matchs, l’avant-centre de 25 ans est un renfort de taille pour le RCSA, en grande difficulté en ce début de saison. En effet, les Strasbourgeois ont enregistré 5 défaites pour une seule victoire en 6 journées de Ligue 1. L’équipe de Thierry Laurey n’a marqué que 4 buts et en a encaissé 13. Du coup, le club pointe à la 18e place de barragiste avec 3 points, à une petite longueur du premier relégable. Le transfert de Habib Diallo est donc une bouffée d’oxygène pour le RC Strasbourg. Conscient de la situation compliquée du club, le buteur sénégalais a promis d’aider les Strasbourgeois à redresser la barre. « Je suis très heureux de rejoindre le Racing Club. J’espère apporter toutes mes qualités à l’équipe. Je suis impatient de reprendre la compétition et j’espère marquer le plus de buts possible avec le RCSA », a confié Habib Diallo.

Réactions de Loïc Désiré et du président Marc Keller

Les dirigeants du club alsacien ont également réagi à l’arrivée de l’ex-attaquant du FC Metz. Selon Loïc Désiré, le club était à l’affût pour « une opportunité en attaque afin d’apporter une solution supplémentaire » au groupe de Thierry Laurey après la blessure de Lebo Mothiba. « Habib a le profil que nous recherchions et nous sommes très contents qu’il soit avec nous », a expliqué le responsable de la cellule recrutement du Racing Club Strasbourg Alsace. « On est très heureux d’avoir pu finaliser son arrivée avant la fin de la période des transferts. Habib rejoindra le groupe après la trêve internationale et se mettra au travail avec toute l’équipe pour nous permettre d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré le président Marc Keller.