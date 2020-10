FC Nantes Mercato : Jean-Kévin Augustin, la surprise du FCN ?

Le FC Nantes - FCN aurait enfin trouvé son grand attaquant tant souhaité durant ce mercato estival. Il s’agit de Jean-Kévin Augustin, qui aurait donné son accord pour évoluer avec les Canaris cette saison.

Jean-Kévin Augustin, le grand attaquant du FCN ?

La clôture du mercato estival est imminente. Mais le FC Nantes pourrait profiter de ce petit temps pour signer enfin son grand attaquant, en la personne de Jean-Kévin Augustin. Libre de tout contrat depuis son départ de Leeds United en fin de saison dernière, l’ancien joueur du PSG aurait trouvé un accord avec les recruteurs nantais, à en croire le site internet de L’Équipe. Une information confirmée par Ouest-France qui indique même que l’ex-Monégasque va signer un contrat de 2 ans avec le club de la Cité des Ducs. Ainsi, le FC Nantes aurait attendu jusqu’au dernier jour du mercato estival pour mettre la main sur le grand attaquant souhaité.

Un bon coup pour les Canaris ?

Formé au Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin avait rejoint le Red Bull Leipzig en 2017, alors qu’il était âgé de 20 ans. Incapable de s’imposer dans le club allemand, le prodige français a été prêté la saison dernière à différents clubs, à savoir l’AS Monaco (6 mois, 10 apparitions), puis Leeds United où son passage a été un gros fiasco. Pourtant, Jean-Kévin Augustin avait été un grand espoir du football français. Il avait connu toutes les sélections de jeunes de l’équipe de Françe. En 2016, il a remporté l'Euro U19, aux côtés de Ludovic Blas, qu’il s’apprête à retrouver au FC Nantes. Le joueur de 23 ans et les recruteurs nantais n’ont plus que quelques minutes pour conclure…