MERCATO: Raphinha signe à Leeds, Jérémy Doku au Stade rennais Off.

Le Stade rennais a finalement laissé partir son brésilien Raphinha à Leeds. Jérémy Doku a pour sa part signé au SRFC dans la même soirée, confirmant un mercato estival de folie au club breton.

Raphinha signe à Leeds United Football Club pour 17M€

La dernière journée du mercato estival a été une journée de folie au Stade rennais FC avec le transfert de Raphinha à Leeds United Football Club. Le club breton a fait plusieurs acquisitions de nouveaux joueurs lors du marché des transferts, mais a attendu les dernières minutes de celui-ci pour laisser partir certains de ses éléments. Ainsi, le SRFC a officialisé dans la soirée du lundi 5 octobre le départ de Sacha Boey au Dijon FCO. Deux joueurs de ce même club, à savoir Alfred Gomis et Nayef Aguerd, avaient précédemment rejoint les rangs du Stade rennais football club. Le jeune Sacha Boey a signé au Dijon FCO pour un prêt qui durera jusqu’à la fin de la saison.

Ce mouvement n’aura pas été le seul pour le SRFC cette soirée-là. Rennes a en effet aussi laissé partir Raphinha. Ce dernier a signé à Leeds United, club de première division anglaise. Un communiqué de l’écurie bretonne dont nous avons reçu copie a confirmé ce départ dans la nuit de lundi à mardi. « Arrivé au club en septembre 2019, l’attaquant brésilien aura joué 36 matchs et inscrit 8 buts pour les Rouge et Noir. L’ensemble du club remercie Raphinha pour son implication au cours d’une saison qui a vu le club se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Bonne continuation Raphi ! » , disait ce communiqué des Rouge et Noir. On sait de source au club que ce transfert a été bouclé autour de 17 millions d’euros.

Mercato Stade rennais : Jérémy Doku a signé pour 26 millions d’euros

Mais le Stade rennais n’a pas seulement perdu du monde hier soir. Le club s’est aussi renforcé en attaque avec la signature du jeune Jérémy Doku. Nous avions annoncé ces derniers jours un accord entre le SRFC et son club Anderlecht. Celui-ci s’est confirmé tard dans la nuit avec l’annonce de l’arrivée du joueur. Rennes a déboursé 26 millions d’euros pour le transfert de ce buteur. Il était dans la ville où il a passé la traditionnelle visite médicale lundi avant de signer un contrat longue durée de 5 saisons. « Vu depuis plusieurs années comme le plus grand espoir de la sélection belge et dans le viseur des plus grands clubs européens, Jérémy Doku poursuivra sa carrière en Bretagne », annonçait l’écurie bretonne qui va essayer de tirer profit de « l’explosivité » hors du commun et de la « vélocité » du Belgo-Ghanéen auteur de 33 matchs, 5 buts et 7 passes décisives en Jupiler Pro League avec Anderlecht.

Les dirigeants du club ont posé avec leur nouvelle recrue. Le président Nicolas Holveck a fait savoir que cette signature de Jérémy Doku est « une venue importante » pour son club. Il a ajouté : « On voit que l’équipe est déjà bien en place et on espère que ces derniers renforts pourront apporter ce supplément qui permettra de rester dans les premières places du championnat et de bien figurer en Champions League. » Pour lui, le transfert de Jérémy Doku, sur « sur les radars de tous les plus grands clubs », montre que « le Stade Rennais F.C. est capable aujourd’hui de lutter dans cette catégorie. »

Les premiers mots de Jérémy Doku après sa signature au SRFC

La nouvelle pépite du club bretillien n’a pas caché sa satisfaction. Jérémy Doku a déclaré : « Je suis très heureux de signer dans un club comme le Stade Rennais F.C. Je suis très impatient. J’ai juste envie d’être sur les terrains et de jouer. La Ligue 1, c’est un niveau supérieur à la Jupiler Pro League. Il faudra que je montre ce dont je suis capable, mais je suis prêt. » Avec cette signature, le Stade rennais football club est paré pour la lutte pour les premières places en Ligue 1.