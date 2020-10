Mercato OM : Tous les transferts de l'Olympique de Marseille !

Les emplettes Mercato OM ont été difficiles cet été. L’Olympique de Marseille a certes pu recruter des joueurs, mais il n’a pas atteint le principal objectif qu’il s’était fixé d’enrôler un « grand attaquant » dont il aura besoin pour sa campagne en Ligue des champions. Retour sur le marché des transferts rendu difficile par les rumeurs de la vente de l’OM.

Mercato OM : Tous les mouvements de transfert de l'été 2021

Entre manque de liquidité et rumeurs de la vente de l’OM, toutes les planètes s’étaient alignées pour faire mordre la poussière aux dirigeants olympiens sur ce marché des transferts. Les joueurs offensifs d’un excellent niveau comme Mbaye Niang du Stade rennais ne rejoindront jamais l’écurie phocéenne par manque de moyens. Le club breton réclamait une vingtaine de millions d’euros avant de lâcher son joueur. Cette exigence a poussé André Villas-Boas à renier son envie d’engager le buteur sénégalais. Les autres pistes en Europe, même pour des prêts, n’aboutiront pas non plus en attaque, en partie à cause de la rumeur de la vente de l’OM qui a fait planer une certaine instabilité sur le projet porté par Frank McCourt. Les dirigeants olympiens sont malgré tout parvenus à faire quelques achats.

Pape Gueye, la première recrue du Mercato OM

Le milieu de terrain défensif Pape Gueye a été la première recrue de l’ OM sur ce marché des transferts. En fin de contrat avec le Havre AC, il a rejoint l’écurie phocéenne pour zéro euro. Le joueur avait pourtant donné son accord à Watford, en Angleterre, mais il ne rejoindra jamais ce club après l’appel de l’écurie marseillaise. Très apprécié d’André Villas-Boas, Pape Gueye, que pistait également Pablo Longoria pour le compte de son ancien club, s’est vite installé dans le jeu marseillais. Il a déjà joué 5 des 6 premiers matchs de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille.

Alvaro Gonzalez, du prêt au contrat définitif

Prêté dans un premier temps par Villarreal CF, Alvaro Gonzalez a été définitivement transféré à l’OM contre versement de 4 millions d’euros. Le défenseur central espagnol est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023. À 30 ans, il est un des joueurs expérimentés du club sur qui vont s’appuyer les nouveaux venus. Même s’il a dernièrement été fortement déstabilisé par l’affaire de racisme qui l’a opposé à Neymar, Alvaro Gonzalez est un joueur important de l’équipe d’André Villas-Boas.

Leonardo Balerdi, un prêt avec option d’achat

Leonardo Balerdi a lui aussi rejoint l’OM à la faveur de ce mercato estival. Le joueur argentin de 21 ans est arrivé au club phocéen sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros. Le défenseur central, acheté 15 millions d’euros par le Borussia Dortmund à Boca Juniors, ne deviendra définitivement un joueur de l’équipe marseillaise que si celle-ci verse 7,5 millions d’euros au club allemand à la fin de la saison. Il n’a pour l’instant joué que 2 matchs. Peu de visibilités donc pour les dirigeants olympiens pour se projeter sur ce qu’ils feront en juin prochain. Leonardo Balerdi avait confié avoir été encouragé par son compatriote Dario Benedetto. Ce dernier lui avait présenté la possibilité d’évoluer chez l’unique champion français en Ligue des champions comme une opportunité à saisir. Il va devoir montrer les semaines et mois à venir qu’il mérite l’investissement restant.

Luis Henrique, le « grand attaquant » de l’ Olympique de Marseille ?

Malgré son manque de moyens financier, l’ Olympique de Marseille est tout de même parvenu à s’offrir un attaquant. Luis Henrique a rejoint ses rangs contre 8 millions d’euros. Le brésilien de 18 ans pourrait rapporter plus d’argent à son ancien club en cas de confirmation de son talent. Des bonus inclus dans le contrat de sa vente devraient générer quelques 4 à 5 millions d’euros supplémentaires à Três Passos. C’est ce joueur qui a permis aux fans marseillais de faire le deuil du « grand attaquant » espéré en début de mercato par André Villas-Boas. Luis Henrique, recruté le 25 septembre pour 5 saisons, n’a pas encore fait ses débuts avec l’OM.

Michaël Cuisance, le coup de dernière minute du mercato marseillais

Le mercato estival a refermé ses portes le 5 octobre 2021. C’est ce jour qu’ont attendu les dirigeants marseillais pour finaliser la signature de Michaël Cuisance. La pépite du Bayern Munich est en prêt jusqu’en juin 2021. Celui-ci comporte bien une option d’achat qui fera de lui un joueur phocéen pour 5 ans s’il parvient à s’imposer au club. Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2024, son prix est fixé à 10 millions d’euros, montant que devront payer les Phocéens pour le garder définitivement. Michaël Cuisance est le dernier joueur à rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille ce mercato estival.

Qui sont les joueurs partis de l’ olympique de Marseille l’été 2021 ?

Si l’ OM s’est renforcé cet été malgré l’absence de moyens financiers qui le caractérise, il a pu boucler les transferts de 4 nouveaux joueurs. Cependant, le club de Frank McCourt a aussi laissé filer 4 de ses anciens joueurs. Abdallah Ali Mohamed, l’arrière droit, a été le premier joueur à quitter le club. Dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le Comorien formé par l’OM a rejoint SV Zulte Waregem. Autre joueur à avoir quitté Marseille, Grégory Sertic. Le franco-croate de 31 ans est présentement sans club. Le milieu de terrain avait rejoint les Phocéens en 2017.

Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10 millions d’euros

Surprise de dernière minute, le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Ce dernier va rapporter 10 millions d’euros à son ancien club. Étant donné que l’ Olympique de Marseille doit verser le même montant au Bayern pour Michaël Cuisance, les comptes pourraient déjà être bons entre les deux clubs, même si Michaël Cuisance doit avant tout justifier ce montant par ses prestations.

Maxim Lopez s’en va l’arme à l’œil

Autre joueur et dernier à quitter les rangs de l’ OM, Maxime Lopez. Le jeune milieu de terrain marseillais rejoint Sassuolo en Italie dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Triste de quitter le club de son coeur, il pourrait rapporter 12 millions d’euros à celui-ci s’il parvient à s’imposer en Serie A. Il a clôturé le mercato OM dans le sens des départs avec un message émouvant enregistré pour les fans. Place désormais à la compétition.