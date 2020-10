FC Nantes Mercato : Kita reçoit deux bonnes nouvelles

Plusieurs clubs ont signé leurs dernières recrues dans la précipitation, hier lundi. Mais le FC Nantes peut prendre tout son temps pour signer Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia. Explications.

Augustin et Corchia pas concernés par la fin du mercato

C’était une véritable course de vitesse pour signer les dernières recrues du mercato estival ce lundi, date butoir du marché. Mais le FC Nantes, qui veut se renforcer avec Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia, n’a pas de souci avec cette date, ces deux joueurs étant libres de tout contrat. Sébastien Corchia a quitté le FC Séville cet été. Dans le cas de Jean-Kévin Augustin, il aurait pu y avoir un blocage car l’ancien Parisien faisait l’objet d’un litige entre le Red Bull Leipzig et Leeds United. Mais il a résilié son contrat à temps, ce qui lui permet de signer librement avec un autre club. Et les joueurs libres de tout contrat ne sont pas concernés par la fin du mercato. Autrement dit, ces deux joueurs peuvent toujours signer, même après la clôture du marché. Et selon Ouest-France, Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia signeront après leur visite médicale, prévue ce mardi.

Quelles offres du FC Nantes pour l’ex-Parisien et l’ancien Sévillan ?

Présenté comme le futur grand attaquant du FC Nantes, Jean-Kévin Augustin devrait signer un contrat de 2 ans. Prêté à l’AS Monaco (6 mois, 10 matchs), puis à Leeds United (à partir de janvier 2020), l’attaquant de 23 ans a connu une saison 2019-2020 compliquée. Il aura la lourde tâche de relancer le système offensif de l’écurie nantaise, dans le dur en ce début de saison (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites). Quant à Sébastien Corchia, il devrait parapher un contrat de 3 ans. Régulièrement blessé ces dernières saisons, il n’est jamais parvenu à s’imposer au FC Séville qu'il avait rejoint en 2017, ni dans les autres clubs où il avait été prêté ces deux dernières saisons, à savoir Benfica (8 apparitions) puis l'Espanyol Barcelone (7 matchs). En revanche, ce latéral droit de 29 ans peut apporter son expérience pour stabiliser le secteur défensif des Canaris.