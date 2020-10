Mercato ASSE : Transferts de Saint-Etienne, arrivées - départs !

Le Mercato ASSE de cet été 2020 a été mouvementé, aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Le club a signé un gros dossier avec le prêt de Panagiotis Retsos par le Bayer Leverkusen, mais il a aussi enregistré un départ record avec Wesley Fofana. Retour sur le marché des transferts de l’AS Saint-Étienne en 2020.

Mercato ASSE : Claude Puel et ses bons plans

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, a un challenge important à relever. Les Verts, habitués aux qualifications en Europa League sous Christophe Galtier, veulent jouer la Ligue des Champions comme le fait le Stade rennais cette saison. Même s’ils ont été contrariés l’exercice précédent avec leur 17e place au classement de Ligue 1, Sainté doit relever la tête cette saison. Le nouveau coach aurait pour cela dû bénéficier d’un budget mercato conséquent, mais la crise financière qui, n’a épargné aucun club, oblige les dirigeants à compter leurs sous « comme d’habitude », diront les détracteurs des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Et lorsque le technicien stéphanois arrive à sortir une pépite qui en impose de la réserve du club, il faut déjà la vendre pour renflouer les caisses. Difficile situation que le manager général de l’ASSE a dû gérer comme il a pu lors de ce mercato estival.

Mercato : Jean-Philippe Krasso, première trouvaille de l’ AS Saint-Étienne

Le mercato ASSE a été lancé avec l’arrivée de Jean-Philippe Krasso. L’avant-centre ivoirien de 23 ans arrive dans le monde professionnel alors qu’il n’évoluait qu’à Épinal. Libre de tout contrat, il a été enrôlé dans l’équipe de Claude Puel qui lui trouve certaines qualités. Depuis le début de la saison en Ligue 1, le coach de l’AS Saint-Étienne a utilisé l’Ivoirien par 2 reprises avec 37 minutes de temps de jeu. Le message est clair, il faudra de la patience pour permettre à l’attaquant de s’habituer au haut niveau avant de faire briller les Verts. Son contrat qui court jusqu’en juin 2023 lui laisse largement le temps de faire ses armes au haut niveau.

Yvan Neyou, cet autre bon plan qui confirme l’œil de Puel

Outre l’inattendu Jean-Philippe Krasso, Claude Puel a fait venir Yvan Neyou chez les Verts. Pour ce joueur camerounais de 23 ans, toute la direction stéphanoise s’est inclinée lors de sa première prestation face au PSG en Coupe de France. Aujourd’hui encore, il a la confiance de l’entraîneur qui lui a fait jouer les 6 premiers matchs du club stéphanois en Ligue 1. Ce joueur est arrivé de la réserve de Braga à qui Sainté devra reverser quelques 400 K€ en juin prochain pour la levée de son option d’achat.

Mercato ASSE : Timothée Kolodziejczak, option d’achat levée

Timothée Kolodziejczak est définitivement un joueur de l’ASSE. Prêté par les Tigres UANL, il est engagé jusqu’en juin 2022. Quelques 4,5 millions d’euros ont été déboursés pour le faire rester. Toujours dans les plans de Claude Puel, comme en témoignent ses 6 matchs en 6 journées de Ligue 1, il est un des joueurs clés de la défense stéphanoise. Le garder dans le groupe a toujours été une des premières options de son entraîneur.

Comment l’AS Saint-Étienne a chipé Adil Aouchiche au PSG

Adil Aouchiche a lui aussi rejoint l’AS Saint-Étienne. Pour ce joueur venu du PSG, les Stéphanois n’ont déboursé aucun centime puisqu’il était libre de tout contrat. Le jeune milieu de terrain offensif a dit non aux offres du club de la capitale pour rejoindre Saint-Étienne. Il savait qu’il bénéficierait de plus de temps de jeu dans le Forez qu’à Paris. Un autre bon plan qui n’a rien coûté au club. Ses 6 matchs et 1 but déjà inscrit montrent bien la qualité de cette recrue. Avec du temps de jeu, Adil Aouchiche pourrait devenir encore plus important qu’il ne l'est déjà dans le groupe stéphanois.

Panagiotis Retsos, recrue de la dernière heure

Hier lundi, dernier jour du mercato estival, l’ASSE n’a pas manqué l’occasion de s’offrir Panagiotis Retsos. Le défenseur va essayer de limiter les dégâts causés par le départ de Wesley Fofana dans la défense de l’ AS Saint-Étienne. Stéphanois jusqu’à la fin de la saison, il pourrait devenir un joueur de Sainté pour plusieurs années s’il confirme. C’est à ce seul prix que le club pourrait lever son option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

ASSE Mercato : Les départs à l’AS Saint-Étienne

Lors de ce mercato, plusieurs joueurs ont aussi quitté le club. Pas moins de 5 éléments ont déjà trouvé une nouvelle destination, même si la direction aurait aimé avoir encore plus de joueurs sortants pour réduire sa charge salariale. Dès son arrivée sur le banc stéphanois, Claude Puel a souhaité réduire le nombre de joueurs mis à sa disposition. Il a dressé une liste d’indésirables encouragés au départ.

Sergi Palencia a rejoint Leganés en prêt

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2023, Sergi Palencia a dû partir en prêt à Leganés. Il restera dans ce club jusqu’en juin prochain. Son prêt au club espagnol est sans option d’achat. Le club espagnol garde la possibilité de faire une offre aux stéphanois pour rendre définitif le transfert du joueur en cas de satisfaction de son rendement. Il faut noter que Palencia avait été acheté 2 millions d’euros au FC Barcelone en juillet 2019.

Vagner José Dias Gonçalves s’installe à Metz, Franck Honorat à Brest

Vagner, le buteur cap-verdien de 24 ans n’a pas pu se faire une place à Sainté sur la durée. Régulièrement prêté à l’AS Nancy, il n’a jamais pu convaincre durablement les dirigeants lorrains. Le FC Metz a investi 3 millions d’euros pour le recruter. Franck Honorat a fait de même, mais du côté du Stade brestois. Le milieu de terrain a rapporté à la vente quelques 5 millions d’euros à l’ASSE.

Mercato ASSE : Wesley Fofana rapporte gros, Yann M’Vila réduit les charges

Deux autres joueurs ont quitté les rangs de l’ ASSE. Le jeune défenseur Wesley Fofana lancé par Claude Puel a séduit Leicester City. Son compatriote Kolo Touré a convaincu le manager des foxes de mettre le paquet sur son transfert, ce qui a rapporté 45 millions d’euros aux Verts (35 millions d’euros tout de suite + 10 millions d’euros de bonus). L’expérimenté Yann M’Vila n’a en revanche rien rapporté au club. Il a été libéré des années restant de contrat avant de s’engager avec l’Olympiakos. Son départ permet à Sainté d'économiser 1,2 millions d'euros par an.