PSG-OM : Gonzalez balance une parole humiliante de Neymar

Lors du Classico PSG-OM (0-1), Neymar aurait tenu des propos humiliants autres que racistes à l’encontre Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille. Ce dernier a balancé à la presse les propos provocateurs de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Classico PSG-OM : Neymar a-t-il parlé de son salaire en plein match ?

Connaissant l’importance des Classico PSG-OM, Neymar voulait se donner les moyens de faire briller son équipe le Paris Saint-Germain. Malheureusement, le brésilien s’est fait piéger par l’impact physique mis dans ce match par Alvaro Gonzalez avec qui il s’est plusieurs fois accroché. L’espagnol a poussé Neymar jusqu’au bout de ses nerfs pour le maintenir déconcentré. Cette situation mal gérée par l’ancien Barcelonais a révélé une autre facette de sa personnalité. Il a accusé son adversaire d’un soir de l’avoir traité de singe, une insulte raciste pour laquelle la LFP n’a prononcé aucune sanction, parce qu’impossible à vérifier. Mais durant ce match, l’accusateur n’aurait pas été exempt de tout reproche. Il aurait taxé son adversaire de « Péd… » avant de partir sur d’autres types de provocation.

Alvaro Gonzalez n'a plus de respect pour Neymar

Alvaro Gonzalez, qui a depuis gagné en célébrité, ne compte pas quitter la scène puisqu’il distille dans la presse espagnole des bouts de ses échanges avec Neymar. Il révèle par exemple à OndaCero : « Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. » Ce à quoi lui Alvaro aurait répondu je suis « très content de mon salaire. » Le joueur espagnol voue désormais une inimitié sans précédent à Neymar qui a tenté par ses accusations de salir sa carrière et sa personne. Il dit à ce propos : « Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien ».

Le feuilleton Neymar -Alvaro Gonzalez de ce Classico PSG-OM remporté par l’Olympique de Marseille n’est pas prêt d’être rangé aux oubliettes.