Stade rennais : M’Baye Niang pourrait être le joker de l’ ASSE

Le mercato estival est terminé et pourtant le Stade rennais et l’ASSE pourraient faire affaire sur un joueur. M’Baye Niang, l’attaquant sénégalais des Rouge et noir pourrait débarquer dans le Forez, selon les dernières informations.

M’Baye Niang pourrait rejoindre les Verts de l'AS Saint-Étienne

L’ASSE va au-devant d’une saison difficile du fait de la non atteinte de l’ensemble de ses objectifs mercato. Le club voulait ramener William Saliba à la maison, mais a échoué de justesse pour le défenseur d’Arsenal. Un autre dossier aurait pu se conclure dans les dernières minutes du mercato estival et celui-ci concerne l’attaquant M’Baye Niang du Stade rennais. Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne voulaient les buteurs sous la forme d’un prêt, mais aucun accord n’a été trouvé avec le SRFC.

Mais ce dossier n’est pas terminé et les Verts pourraient s’appuyer sur une règle de la LFP pour s’offrir le Rennais. En effet, comme le stipule le règlement, l’ ASSE peut encore recruter un joueur après la fermeture du mercato estival sous forme de joker. La condition est que ce joueur doit posséder une licence en France, ce qui n’est plus le cas pour William Saliba au contraire de M’Baye Niang. Avec le grand besoin du club en attaque, Claude Puel travaillerait sur cette piste. Du côté du Stade rennais, les dirigeants ne s’étalent pas sur le dossier comme le montre le bottage en touche de Nicolas Holveck dans la matinée de ce mardi.

Mercato SRFC : Nicolas Holveck refuse de parler de Niang

Le président du SRFC a tout juste confié à propos du dossier M’Baye Niang : « Je préfère ne rien commenter à ce sujet. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il (M'Baye Niang) est dans l'effectif, à la disposition de l'entraîneur ». De leur côté, les Verts continueraient de pousser pour obtenir la venue du sénégalais sur qui Julien Stéphan ne compte plus vraiment pour cette saison. L’entraîneur rennais a recruté Martin Terrier, Serhou Guirassy et tout dernièrement le jeune Jérémy Doku arrivé du RSC Anderlecht