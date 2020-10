OM Mercato : Un joker visé en Ligue 1 pour remplacer Sarr ?

Le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich fait désormais de Hiroki Sakai le seul latéral droit de métier de l’ OM. Une situation qui pourrait rapidement obliger l’Olympique de Marseille à signer un joker, en la personne de Kenny Lala, joueur du RC Strasbourg.

OM : besoin de signer un joker ?

Pour remplacer Bouna Sarr parti au Bayern Munich hier lundi, l’ OM s’est activé pour signer Joakim Mæhle, en vain. Les dirigeants de Genk réclamaient une rallonge de 3 millions d’euros sur l’offre de 12 millions d’euros transmise par les recruteurs de l’Olympique de Marseille. Un échec qui n’aurait pas découragé Pablo Longoria dans sa volonté de recruter un autre latéral droit. Alors que le mercato estival a refermé ses portes, une telle opération reste possible grâce à la notion de joker. Pour un club qui vise un bon parcours en Ligue des champions et qui aspire au podium final de Ligue 1, il serait imprudent de jouer avec un seul latéral droit de métier, à savoir Hiroki Sakai. Pour doubler ce dernier, d’ailleurs récemment victime d’un bobo physique, le directeur du football de l’ OM semble avoir porté son choix sur Kenny Lala, défenseur du RC Strasbourg.

Kenny Lala en renfort de la défense marseillaise ?

Cible de longue date de l’ OM, le joueur du RC Strasbourg n’a toujours pas été signé. Le dossier pouvait être mis en attente tant que le club olympien pouvait compter sur la présence de Hiroki Sakai et de Bouna Sarr. Le second parti, le dossier Kenny Lala devient urgent et Pablo Longoria semble s’activer pour attirer le défenseur du RC Strasbourg. Le week-end dernier, le responsable espagnol aurait passé un coup de fil à l’entourage du Strasbourgeois pour tâter le terrain. Depuis, c’est le silence radio du côté de l’ancien responsable de la Juventus Turin. En revanche, Kenny Lala serait favorable à un transfert à l’ OM en tant que joker, comme l’aurait révélé un de ses proches à Foot Mercato. Une option à laquelle le RC Strasbourg ne devrait pas s’opposer, vu que le joueur de 29 ans sera en fin de contrat en juin 2021... Reste à voir si Pablo Longoria arrivera au bout de son intérêt.