ASSE Mercato : La raison du retour manqué de William Saliba

L’ ASSE a sollicité Arsenal pour que William Saliba revienne au club en prêt pour la saison 2020-2021, mais le deal a capoté dans les dernières heures du mercato d’été. Explications.

ASSE : « Les conditions administratives n’ont pas été réunies à temps » pour Saliba

L’ASSE a tenté de se faire prêter les services de William Saliba une deuxième fois, mais le retour du défenseur central dans son club formateur n’a finalement pas été conclu. Dans un communiqué officiel, l’AS Saint-Étienne a donné les raisons de ce couac. Dans ses explications, le club ligérien a indiqué que « l’AS Saint-Étienne avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison du défenseur central, bien avant la fermeture du mercato ». Finalement, le retour du joueur de 19 ans n’a pas été possible, car « toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier ». « La déception est grande pour l’ASSE et William Saliba, particulièrement déterminé à revenir dans le club où il s’était épanoui », a regretté l’équipe de Claude Puel.

William Saliba intéressait aussi l'OM et le Stade Rennais

Formé, puis révélé chez les Verts lors de la saison 2018-2019, William Saliba avait séduit Arsenal. Le club londonien avait du coup sorti le chéquier pour le recruter, contre un montant de 30 M€. Dans la foulée de la signature de son transfert chez les Gunners (le 25 juillet 2019), le natif de Bondy avait été prêté à l’AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison 2019-2020. Mais en quête d’un arrière axial, Claude Puel a tenté en vain de faire revenir William Saliba sous forme de prêt. Notons que l'OM et le Stade Rennais ont également essayé de récupérer ce dernier. Pour rappel, l’ASSE a transféré Wesley Fofana (19 ans) à Leicester City et Loïc Perrin a pris sa retraite cet été. D'où le besoin stéphanois de se renforcer en défense centrale.