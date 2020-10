OM Mercato : Maehle crie sa colère après son transfert raté

Jusqu’au dernier moment du mercato estival, Joakim Maehle a cru son transfert à l’ OM possible. Mais les dirigeants de Genk en ont décidé autrement et le latéral droit est très déçu.

OM : Joakim Maehle n’a « pas de mots » pour son arrivée manquée

Pour remplacer numériquement Bouna Sarr parti au Bayern Munich lundi soir, l’ OM avait rapidement convaincu Joakim Maehle, latéral droit de Genk (D1 de Belgique). Séduit par le challenge marseillais, le joueur danois avait trouvé un accord contractuel avec les recruteurs olympiens, à en croire RMC Sport. Restait à convaincre Genk de céder son joueur. Pour cela, les recruteurs phocéens ont proposé 12 millions d’euros aux responsables du club belge. Mais ces derniers réclamaient 15 millions d’euros et sont restés inflexibles jusqu’à la fin du mercato. L’affaire n’a donc pas pu être conclue. Joakim Maehle, qui se voyait déjà enfiler le maillot de l’ OM, se dit vraiment déçu. Dans un tweet ce mardi, le latéral droit de 23 ans a brièvement écrit : « Pas de mots ».

Qui pour remplacer Bouna Sarr ?

Pour l’instant, André Villas-Boas est obligé de se contenter du seul Hiroki Sakai. Mais une doublure au poste pourrait rapidement devenir nécessaire. D’ailleurs, un club engagé en Ligue des champions et qui vise le podium final de Ligue 1 ne pourrait se permettre d’évoluer avec un seul latéral droit de métier. Pablo Longoria a compris cela et se serait déjà mis en quête d’un latéral droit pour doubler Hiroki Sakai. Une opération tout à fait possible, même après la clôture du mercato estival, grâce à la notion de joker. Cela avait déjà été le cas avec Valentin Rongier l’été dernier. Seul restriction, le joker doit être un joueur qui évolue en France. À cet effet, Fabien Centonze (FC Metz) et Kenny Lala (RC Strasbourg) sont déjà cités comme les cibles privilégiées de l’ OM. Reste à voir si les recruteurs de l’Olympique de Marseille iront jusqu’au bout de leur quête et qui des deux joueurs sera signé.