OL Mercato : Aulas sans détour sur l’avenir de Rudi Garcia

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a évoqué l’avenir de Rudi Garcia dans les médias du club. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait désormais ce qu’il a à faire pour maintenir son poste.

OL : avenir de Garcia, Aulas donne rendez-vous en décembre

Jean-Michel Aulas a déjà une idée très claire de l’avenir de Rudi Garcia sur le banc de l’ OL. Au micro d’ OL TV ce mardi soir, le président lyonnais a d’abord rappelé que le club olympien « a un contrat avec Rudi Garcia, qui est venu avec beaucoup de monde ». Pour l’instant, Jean-Michel Aulas n’a aucune décision à prendre au sujet de l’avenir de l’entraîneur. Le dirigeant gone préfère « attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point ». Rudi Garcia sera maintenu ou pas, selon son bilan de décembre, positif ou négatif. « On aura le choix de le reconduire ou pas, selon les résultats et le contenu. Le 30 juin, on sera en situation de choisir un nouveau coach si besoin », a prévenu le patron des Rhodaniens. Et Jean-Michel Aulas de conclure que « Rudi sait très bien qu'il n'a qu'une hypothèse, c'est gagner et gagner encore, et remettre l'Olympique Lyonnais là où il doit être ».

Quelles chances pour le coach lyonnais ?

Alors que l’ OL a fait sensation en Ligue des champions en éliminant la Juventus Turin en 8e puis Manchester City en quart, on croyait que les Lyonnais brilleraient en Ligue 1 cette saison. Mais hélas, le début de saison de l’écurie olympienne est poussif. Les Gones sont classés 14es après 6 journées de Ligue 1, alors qu’ils sont parvenus à conserver leurs joueurs clés (Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembélé…). Mais le championnat n’en est qu’à son début et l’ OL peut toujours se réveiller. De plus, l’absence de coupe européenne laisse le temps aux Gones de bien préparer la Ligue 1 avec un programme allégé. En tout cas, Rudi Garcia, que certains supporters voudraient déjà voir démissionner, est prévenu de ce qu’il doit faire pour garder son poste.