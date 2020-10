ASSE Mercato : accord avec le Stade rennais pour Mbaye Niang

Mbaye Niang devrait rejoindre l’ ASSE dans la journée. Le joueur du Stade rennais aurait fait l’objet d’un accord entre les dirigeants des deux clubs. L’international sénégalais arrivera dans l’effectif de l’AS Saint-Étienne sous forme de joker.

Stade rennais Mercato : Mbaye Niang, le joker de l’ ASSE ?

L’ASSE a certes lancé la piste Mbaye Niang un peu tardivement, mais elle pourrait voir son opération couronnée de succès. L’attaquant du Stade rennais devrait débarquer dans le Forez dans les prochaines heures pour y signer un contrat qui devrait aller jusqu’à la fin de la saison. En effet, le SRFC est d’accord pour le céder à l’As Saint-Étienne sous la forme d’un prêt même si les négociations se poursuivaient encore hier soir. En effet, les deux clubs avaient du mal à s’accorder sur la responsabilité de chacun dans la prise en charge du salaire du joueur. Les Verts ne souhaitaient pas prendre en charge l’intégralité du salaire de Mbaye Niang durant la période de son prêt. Du côté de Rennes, la direction n’attendait pas non plus participer au paiement du salaire de l’attaquant à plus d’un certain pourcentage. Un accord aurait été trouvé entre le SRFC et l’ ASSE dans la soirée de mardi. Celui-ci devrait permettre l’arrivée de l’attaquant dans le Forez dans les prochaines heures.

Le départ de Mbaye Niang du SRFC confirmé dans la journée ?

Mbaye Niang ne serait lui-même pas opposé à l’idée de signer à l’AS Saint-Étienne. Il devrait rapidement débarquer chez les Verts pour sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. L’ASSE pourrait ensuite officialiser sa venue dans la journée ou jeudi au plus tard. Cette issue va permettre à Mbaye Niang d’éviter la saison blanche au Stade rennais. Suite à sa manifestation de son envie de quitter le SRFC, la direction du club breton a offert à son coach de nouveaux joueurs en attaque lors de ce mercato estival. Julien Stéphan a ainsi intégré 3 nouveaux attaquants à son secteur offensif avec Jérémy Doku, Serhou Guirassy et Martin Terrier. Ces joueurs sont la priorité de l’entraîneur du SRFC pour cette saison. Mbaye Niang a donc tout intérêt à rejoindre l’ ASSE même si son idée première était de filer à Marseille.

Il faut noter que le joueur possède une résidence dans la ville phocéenne. À l'arrêt du championnat suite à la crise sanitaire de Covid-19, Mbaye Niang avait filé à Marseille où il s'était affiché avec Bouna Sarr, aujourd'hui au Bayern Munich. Ses déclarations de l'époque ne laissaient aucun doute sur son envie de rejoindre l' Olympique de Marseille. Finalement, c'est l'AS Saint-Étienne qu'il devrait profiter de la situation pour se l'offrir.