RC Lens : Seko Fofana de retour pour le derby contre Lille ?

Absent lors des deux dernières sorties du RC Lens, Seko Fofana pourrait signer son retour contre le LOSC. Florent Ghisolfi ne se fait pas d’inquiétude pour le milieu de terrain arrivé de l’Udinese cet été.

Seko Fofana apte pour le derby contre le LOSC ?

Recrue la plus chère du RC Lens, Seko Fofana est à la peine pour ses débuts chez les Sang et Or. Depuis le début du championnat, le milieu arrivé de l’Udinese n’a disputé que 27 minutes de jeu. Il a étrenné le maillot lensois lors de la 4e journée contre les Girondins de Bordeaux. Suite à cette première apparition, l’Ivoirien a de nouveau rechuté. Le joueur de 25 ans est de nouveau blessé aux ischios-jambiers. Il a d’ailleurs manqué les deux derniers matchs de Lens contre Nîmes et l’AS Saint-Étienne. Le club artésien espère récupérer son milieu après la trêve internationale actuelle. Surtout que le Racing affrontera le Lille OSC dans le derby du Nord. Avant ce choc, Florent Ghisolfi s’est voulu rassurant sur l’état de Fofana. « C’est une blessure que tout footballeur peut avoir. On prend le temps mais il n’y a vraiment aucune inquiétude à ce sujet », explique le coordinateur sportif lensois à La Voix du Nord.

Des espoirs pour Fofana, Ganago dans le flou

Comme Seko Fofana, Ignatius Ganago a récemment rejoint l’infirmerie du RC Lens. Également recruté cet été, l’attaquant camerounais a été victime d’une entorse de la cheville contre l’AS Saint-Étienne (victoire 2-0). La durée d’indisponibilité du buteur de 21 ans reste inconnue. Sa présence contre le Lille OSC est hypothétique. L’ancien de l’OGC Nice réalise un bon début de saison avec 4 buts et une passe décisive en 6 rencontres. En l’absence de Ganago, Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG, pourrait vivre son baptême de feu lors du derby.