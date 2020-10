Bordeaux Mercato : Accord imminent avec Hatem Ben Arfa

Les Girondins de Bordeaux, qui n’ont pas recruté le moindre joueur cet été, voudraient maintenant se rattraper en signant Hatem Ben Arfa. Les négociations seraient déjà très avancées entre les deux parties.

Bordeaux : Jean-Louis Gasset met la pression pour Hatem Ben Arfa

Il y a quelques semaines, Jean-Louis Gasset avait déclaré que « Hatem, c’est la grande classe. […] Hatem Ben Arfa, c'est un créateur, un génie du football ». Un discours très flatteur à l’issue duquel l’entraîneur des Girondins de Bordeaux n’avait pas manqué de suggérer à ses dirigeants de sonder la piste menant à l’ancien attaquant parisien, libre de tout contrat depuis son départ de Valladolid (Liga) en fin de saison dernière. Le souhait de l’ex-coach stéphanois aurait été bien reçu par ses dirigeants. Selon les informations de Foot Mercato, les recruteurs bordelais sont actuellement en discussions avec les agents de Hatem Ben Arfa pour un transfert en Gironde. Une opération possible malgré la fin du mercato lundi dernier, en raison du statut de joueur libre de l’ex-Marseillais. Une source proche du club au scapulaire aurait même confié au média que les négociations étaient très avancées entre les deux parties.

Quelle réponse de l’ancien Niçois ?

Hatem Ben Arfa, à qui la pelouse manque, voudrait reprendre du service après une saison 2019-2020 compliquée avec Valladolid (5 matchs). Le site de sport révèle que l’ancienne vedette du Stade Rennais n’est pas indifférent à l’intérêt des Girondins de Bordeaux. En effet, l’ex-Lyonnais y retrouverait Jean-Louis Gasset, son ancien coach adjoint en équipe de France sous Laurent Blanc. De plus, l’ancien international français voudrait retrouver les pelouses de Ligue 1 où il a déjà connu 4 clubs, à savoir l’OL (par ailleurs, son club formateur), l’OM (champion de France en 2010), l’OGC Nice (qui l’avait relancé après un passage compliqué à l'étranger), le PSG (champion de France) et le Stade Rennais FC (coupe de France). Les recruteurs des Girondins de Bordeaux et Hatem Ben Arfa devraient maintenant trouver un accord sur le salaire…