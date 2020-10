PSG : Joachim Löw presse Thomas Tuchel pour Julian Draxler

Comme lors de la dernière fenêtre internationale, Joachim Löw a encore envoyé un message au PSG concernant Julian Draxler. Le sélectionneur allemand estime que son poulain mérite un meilleur traitement à Paris.

Joachim Löw prend le parti de Julian Draxler

Proche de la sortie cet été, Julian Draxler réalise un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Le polyvalent milieu offensif allemand compte deux buts en 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Mieux, le joueur de 27 ans dispose d’un temps de jeu considérable en ce début d’exercice. Absent lors de la première sortie du PSG contre Lens, il vient de disputer les 5 dernières rencontres de Paris dont, 4 en tant titulaire. Le milieu parisien a (logiquement) été convoqué en sélection nationale. Joachim Löw, le sélectionneur allemand espère que son jeune compatriote gardera la confiance de Thomas Tuchel. L’entraîneur de la Mannschaft ne doute pas du Parisien et va lui confier une grande responsabilité contre la Turquie ce mercredi. « Il a tellement de talent et de classe. Il doit jouer plus régulièrement. Mercredi, il sera capitaine et guidera l’équipe », a indiqué le sélectionneur allemand cité par Le Figaro.

Prolongation ou départ, Draxler dos au mur à Paris

S’il dispose jusqu’ici d’un bon temps de jeu, c’est également parce qu’il réalise de bonnes performances. Le niveau de jeu de l’ancien de Wolfsburg a soulevé des inquiétudes ces dernières saisons. Au point où la direction du PSG envisageait même un départ de Draxler durant le mercato. Un départ que souhaitait notamment Joachim Löw. Le coach de la Mannschaft estimait que son poulain devait partir gagner du temps de jeu ailleurs. Mais suite à son refus de quitter Paris, Julian Draxler arbore encore le maillot du club de la capitale. Mais il sera encore question de son avenir dans les mois à venir. Recruté en 2017, le milieu offensif entame la dernière année de son contrat. Reste à savoir s’il parviendra à convaincre sa direction de le prolonger ou s’il partira libre dans un an.