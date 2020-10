OM Mercato : Une offre de 10M€ pour Houboulang, Lorient répond !

L’ OM, malgré la fermeture du marché des transferts, a proposé 10 millions d’euros au FC Lorient pour Houboulang Mendes. Ce défenseur de 22 ans des Merlus devait remplacer Bouna Sarr cédé au Bayern Munich dans les dernières heures du marché des transferts.

Mercato : L’ OM échoue sur un joueur du FC Lorient

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé avec le mercato estival malgré la fin de celui-ci depuis plus de 24 heures. Le club phocéen, qui s’est créé un vide sur le côté avec la vente de Bouna Sarr, a cherché à le combler ces dernières heures. C’est du côté du FC Lorient que le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud s’est orienté pour essayer de débaucher Houboulang Mendes. Malgré une proposition alléchante, la direction du FC Lorient aurait refoulé l’offre marseillaise. La raison, la formation de Loïc Féry n’a pas de besoin urgent d’argent, mais de joueurs capables d’assurer le maintien en Ligue 1. En plus des actuels mauvais résultats de Lorient, céder ce joueur important de la défense serait une sorte de renoncement. Ce mauvais signal, le dirigeant du FC Lorient refuse de l’envoyer à ses autres joueurs et son entraîneur. Malgré une excellente relation avec son homologue marseillais, OuestFrance, assure que Loïc Féry est resté ferme dans son refus de vendre Houboulang Mendes.

Quelle solution pour l’ Olympique de Marseille ?

L’Olympique de Marseille s’est mis dans une situation d’urgence en vendant Bouna Sarr au Bayern Munich pour 8 millions d’euros. André Villas-Boas doit trouver un joueur aussi performant que le Franco-Guinéen pour renforcer le poste d’arrière droit. Le joker du mercato auquel le club peut prétendre ne venant pas du FC Lorient, la question se pose sur la façon dont l’ OM va se sortir de sa mauvaise passe. Joakim Maehle de Genk avait déjà été refusé au club phocéen dans les dernières minutes du marché des transferts. Seul Kenny Lala pourrait être la solution aux problèmes des Marseillais. Le joueur de 29 ans sera en fin de contrat avec Strasbourg à la fin de cette saison. Même s’il a précédemment été recalé par André Villas-Boas, il s’impose, avec Djibril Sidibé, comme les deux solutions les plus réalistes pour les Olympiens.