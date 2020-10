PSG : Cavani lâche ses vérités sur ses rapports avec Neymar

Edinson Cavani a quitté le PSG en fin de contrat et s’est engagé avec Manchester United. Interrogé sur ses rapports avec Neymar, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, le buteur uruguayen n’a pas fait la langue de bois.

PSG : Edinson Cavani toujours marqué par le penaltygate

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2017, Neymar n’a pas tardé à faire chauffer ses relations avec Edinson Cavani. Les deux attaquants se sont notamment clashés sur un penalty accordé au Paris Saint-Germain lors d’un match contre l’OL en septembre 2017. L’international uruguayen a expliqué à ESPN Argentina que « Ney est un bon garçon ». Mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été si marqué par le penaltygate qu’il n’a pas hésité à en reparler avec détails. « La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout », a raconté l’ancien Napolitain. Et c’est à cette version qu’il faut croire, et non à aucune autre version. « Le reste, tout ce que l'on peut dire à propos de nos disputes n'est pas vrai. Sincèrement, ce n'est pas vrai », a assuré Edinson Cavani pour dénoncer toutes les autres versions qui évoquaient une haine entre lui et Neymar suite à leur accrochage sur le penalty.

Pas d’amitié entre l’Uruguayen et Neymar

Les relations entre Edinson Cavani et Neymar sont donc restées courtoises, malgré le penaltygate. Mais les deux joueurs n’étaient pas les meilleurs amis du monde au PSG. Et cette situation ne gênait pas le néo-Mancunien. Selon ce dernier, dans un vestiaire, chacun a son caractère et les joueurs sont différents les uns des autres. Ils ne sont pas obligés d’être une bande de copains. « Oui, on est très différent. Comme je l'ai toujours dit, dans un groupe, on n'est pas obligé d'être tous amis ou frères », a estimé le joueur de 33 ans. En revanche, Edinson Cavani attend de la solidarité entre tous les joueurs sur le terrain. Selon lui, sur la pelouse, tous les joueurs doivent mettre de côté leurs différences et tirer dans le même sens. « Ce qui compte à l'intérieur d'un groupe, selon moi, c'est d'être ami sur le terrain, se protéger les uns des autres, courir les uns pour les autres », a-t-il expliqué. Et Edinson Cavani de conclure : « Ce qui ne se négocie pas, c'est le respect sur le terrain et l'engagement sur le terrain envers tes coéquipiers. Oui on est très différent, oui on n'a pas partagé beaucoup de choses, oui on pense différemment mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne relation. » Reste à savoir ce que Neymar en pense…