FC Nantes Mercato : Porte de sortie pour Abdoulaye Touré ?

Alors que le mercato estival a refermé ses portes, Abdoulaye Touré pourrait encore quitter le FC Nantes. Le Spartak Moscou serait prêt à revenir à la charge pour le milieu de terrain nantais.

Nouvelle offre du Spartak Moscou pour Abdoulaye Touré ?

Après avoir été l’un des plus brillants joueurs du FC Nantes dont il a même été le capitaine, Abdoulaye Touré n’entre plus dans les plans de Christian Gourcuff. Poussé vers la sortie pendant le mercato estival, le meneur de jeu des Canaris aurait vu plusieurs clubs se bousculer au portillon. Les dirigeants nantais auraient même rejeté 5 millions d’euros du SCO Angers et 6 millions d’euros du Spartak Moscou. D’après Ouest-France, Getafe, le FC Valence et surtout le FC Porto étaient chauds pour le signer le dernier jour du marché estival. Mais rien n’a été conclu. Si les autres prétendants du joueur du FC Nantes semblent désormais s’être retirés, l’intransigeance des responsables nantais n’aurait pas découragé le Spartak Moscou. Le club russe serait disposé à revenir à la charge dans les jours à venir. « Attention, le mercato nantais n’est toujours pas terminé. Touré pourrait encore faire l’objet d’une offre de Russie dans les prochains jours », a annoncé Alexandre Nomballier sur son compte Twitter.

FC Nantes : comment combler un départ du joueur ?

En cas de départ d’Abdoulaye Touré au Spartak Moscou, le FC Nantes devra chercher à le remplacer. Malgré la clôture du marché estival en France, une telle opération reste possible grâce à la pratique du joker. Dans cette hypothèse, les recruteurs de l'écurie des bords de l’Erdre ne devront signer qu’un joueur évoluant en France. Une autre option pour combler un départ d’Abdoulaye Touré serait de signer un joueur libre de tout contrat. « Dans ce cas, on peut s'imaginer que le club pourrait le remplacer dans le cadre d’un transfert domestique ou joueur libre », a rappelé l'insider. Reste à voir si les recruteurs du Spartak Moscou arriveront au bout de leur intérêt pour l’ancien capitaine du FC Nantes…