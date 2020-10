OL Mercato : Reine-Adélaïde, Aulas recadre Florian Maurice

L’ OL a prêté Jeff Reine-Adélaïde à l’OGC Nice plutôt qu’au Stade Rennais FC. Mécontent de cette décision, Florian Maurice a critiqué le choix de l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a craché sa part de vérité au directeur sportif rennais.

Florian Maurice attaque l’ OL pour l'échec du dossier Jeff Reine-Adélaïde

Désireux de recruter Jeff Reine-Adélaïde cet été, le Stade Rennais FC a finalement échoué. Le milieu de terrain de 22 ans a rejoint l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt avec option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Florian Maurice n’a pas apprécié l’opération. Le directeur sportif du Stade Rennais FC semble penser que l’ OL a sournoisement recalé les Rennais dans la course à la signature de l’ancien Gunner. « Je pense que je ne pouvais pas ramener tous les joueurs de Lyon, évidemment. Mais je ne suis pas non plus certain que l’Olympique Lyonnais aurait fait le même geste en notre faveur pour Jeff Reine-Adélaïde », s’est agacé l’ancien responsable de la cellule de recrutement lyonnaise en conférence de presse.

Jean-Michel rejette la faute sur le Stade Rennais FC

Jean-Michel Aulas a vu dans les propos de Florian Maurice une pique contre l’ OL. Présent ce mercredi pour évoquer les comptes semestriels de l’Olympique Lyonnais, le président rhodanien en a profité pour expliquer que le prix de Jeff Reine-Adélaïde était le même pour tous ses prétendants. « A ma connaissance, nous avons défini un prix qui était le même pour Hertha Berlin, Rennes et pour l’option d’achat de Nice », a commencé le patron des Gones. Le dirigeant rhodanien a ensuite indiqué que « Rennes a accepté pour d’autres joueurs, et pas pour Jeff » et que « c’est Rennes qui a décidé de ne pas le recruter et pas » l’ OL qui a refusé de céder l’international Espoirs. Jean-Michel Aulas a enfin révélé que « Jeff… a même dit qu’il ne s’était pas mis d’accord avec Rennes sur le plan financier ».