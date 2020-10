Stade de Reims Mercato : Boulaye Dia fixé pour son départ

Courtisé sur le marché des transferts cet été, Boulaye Dia n’a finalement pas quitté le Stade de Reims. Mais ce n’est que partie remise comme l’a confirmé Mathieu Lacour, le directeur général du club champenois.

Le Stade de Reims offre encore un bon de sortie à Boulaye Dia

Auteur de 8 buts et une passe décisive la saison dernière, Boulaye Dia était sur les tablettes de plusieurs clubs européens cet été. Malgré multiples sollicitations, le néo-international sénégalais évolue encore avec le Stade de Reims. Cependant, il ne devrait pas faire de vieux os du côté de la Champagne. Interrogé par Téléfoot, Mathieu Lacour a de nouveau ouvert la porte de sortie au buteur de 23 ans. Le directeur général rémois estime que le joueur pourra partir en cas d’offre lors du prochain mercato. « S’il y a un beau projet qui se présente au mois de janvier, Boulaye Dia pourra bénéficier de son bon de sortie », a indiqué le dirigeant champenois. Au vu du début de saison qu’il réalise, Dia ne devrait pas manquer de courtisans.

Un chèque de 15 M€ promis à Reims ?

Le jeune avant-centre compte déjà trois buts en 5 matchs de Ligue 1. S’il poursuit sur sa lancée, il sera difficile de le voir terminer la saison avec le Stade de Reims, bien que ce soit le souhait de Mathieu Lacour. « Nous serons contents de pouvoir compter sur lui toute la saison. Il est déjà à 3 buts et influe sur notre jeu », a-t-il déclaré. Cet été, les prétendants du Sénégalais ont surtout été refroidis par les exigences de Reims. Le club champenois réclamait 15 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Un montant jugé exorbitant par l’OM, Brighton et le FC Porto. S’agissant du club phocéen, il a préféré investir 8 millions d’euros sur le Brésilien Luis Henrique. Il n’est pas certain qu’il revienne à la charge pour le natif d’Oyonnax contrairement aux autres courtisans.