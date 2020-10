Mercato OM : Villas-Boas tient-il déjà son latéral gauche ?

Le mercato OM a finalement été mouvementé cet été, mais un poste reste encore à renforcer. Le club phocéen a recruté Pape Gueye, Leonardo Balerdi Luis Henrique et Michaël Cuisance, mais doit encore engager un latéral gauche. André Villas-Boas pourrait avoir trouvé le joueur manquant à son effectif.

Mercato OM : Villas-Boas déjà paré au poste de latéral gauche ?

Le mercato est terminé, y compris pour l’ OM qui garde cependant la possibilité de recruter un joker. Si les recherches sont toujours en cours pour trouver la perle rare, il semblerait que l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille tienne déjà une solution à son problème sur le côté. En effet, un joueur déjà présent dans l’effectif de l’OM, Christopher Rocchia, pourrait combler le vide qui préoccupe le coach marseillais. Ce dernier devait certes quitter le club, mais est finalement resté malgré une insistance de Lausanne, club de première division suisse. Même si l’entraîneur semblait préparé à son départ, le fait qu’il soit resté au club pourrait lui offrir la possibilité de jouer en renfort de Jordan Amavi.

Mercato OM : Qui de Christopher Rocchia et Khaoui aura le job ?

André Villas-Boas, bien qu’hésitant, avancerait de plus en plus vers cette solution d’accorder plus de confiance au joueur de 22 ans formé à l’Olympique de Marseille. Même s’il n’a que très peu joué avec l’OM, seulement 3 matchs avant de filer à Sochaux, Christopher Rocchia pourrait profiter d’avoir gonflé son volume de jeu au club de deuxième division pour se glisser dans l’effectif olympien. Si la tendance est encore à l’hésitation entre Rocchia et Saîf Khaoui, lequel a obtenu plus de volume de jeu sous les couleurs marseillaises (22 matchs depuis 2016), André Villas-Boas pencherait de plus en plus pour le joueur de 22 ans.

La direction sportive continue de travailler à la venue d’un joker, mais les tests en cours au club avec ces deux joueurs pourraient conduire l’entraîneur portugais à stopper les recherches avec la décision d’opter pour une solution interne.