FC Nantes : De nouvelles tensions avec Christian Gourcuff ?

Christian Gourcuff traverse une mauvaise passe au FC Nantes. Déjà fragilisé par les mauvais résultats de son équipe, le coach du FCN doit composer avec un staff pas acquis à sa cause.

Une partie du staff nantais en rogne contre Christian Gourcuff

Ce début de saison n’est pas un fleuve tranquille pour Christian Gourcuff. Le FC Nantes ne compte qu’une seule victoire en six journées de championnat. Les Canaris enregistrent deux nuls et ont déjà été vaincus à trois reprises. Outre les mauvaises performances sportives, les relations entre le coach du FCN et certains membres du staff ne sont pas au beau fixe. Entraîneur des jeunes, Stéphane Ziani s’en était pris au coach de l’équipe première, lui reprochant de ne pas faire assez pour les titis. 20 Minutes révèle cette fois que le technicien de 65 ans est en froid avec une partie du staff médical. Selon cette source, certains kinés de La Jonelière n’ont pas apprécié les départs de certains joueurs avec qui ils avaient des affinités. Des départs que ces spécialistes imputent au coach principal de Nantes.

Un avenir incertain pour Gourcuff avec Nantes ?

Malgré les allégations à son encontre et les mauvais résultats, Christian Gourcuff reste impavide. L’entraîneur des Canaris l’était encore samedi après la défaite contre l’OGC Nice (2-1). Alors qu’il a été interpellé sur son avenir, le technicien a invité à ne pas prêter attention « aux ragots » qui circulent. Il conseille à ce sujet d’approcher son président pour évoquer son futur. À noter que Waldemar Kita avait déjà fait part de son intention de prolonger son entraîneur. Le contrat actuel de Gourcuff expire en juin 2021. Mais avant de parler d’un renouvellement, le dirigeant canari devrait attendre que le FC Nantes affiche un meilleur visage. Les Jaune et vert ne pointent pour le moment qu’à la 16e place de Ligue 1.