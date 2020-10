OM : Rendez-vous avec Rami devant les prud’hommes ce jeudi

Saisi par Adil Rami qui se plaint d’avoir été abusivement licencié par l’ OM, le conseil des prud’hommes a convoqué les deux parties ce jeudi pour une première audience d’explication.

Attaques réciproques entre l’ OM et Adil Rami

L’ OM avait d’abord pris une sanction de mise à pied contre Adil Rami. Une mise à pied qui s’est ensuite transformée en licenciement du défenseur central, en août 2019. L’Olympique de Marseille reprochait au joueur d’avoir commis une « faute grave » en participant à l’émission Fort Boyard sans avoir été autorisé par le club, alors qu’il était blessé. De plus, Adil Rami avait préféré suivre un défilé de mode à Monaco, plutôt qu’un match de l’écurie phocéenne à l’Orange Vélodrome. Le champion du monde 2018 a démenti toutes ces accusations, avant de quitter le club marseillais pour rejoindre d’abord Fenerbahçe… Mais l'ex-taulier du FC Valence a porté l’affaire devant le conseil des prud’hommes pour licenciement abusif.

Première audience entre les deux parties

Selon L’Équipe, l’ OM et Adil Rami ont rendez-vous devant le conseil des prud’hommes ce jeudi pour une première audience d'explication. Les deux parties seront invitées à notifier leurs arguments par écrit. Ensuite, le conseil des prud’hommes arrêtera une nouvelle date pour l’audience de jugement, au cours de laquelle le club olympien et l'ancien du FC Séville seront invités à plaider leurs causes respectives. Mais de l’audience d’explication de ce jeudi au verdict du conseil, la procédure peut être très longue. L’Olympique de Marseille et l’ancien Lillois sont donc partis pour un long processus afin de savoir lequel des deux camps a raison. Pour rappel, Adil Rami a déclaré qu’il était déjà certain d’avoir raison. Le défenseur central de Boavista (D1 du Portugal) avait toutefois ajouté qu’il serait peiné de voir que l’ OM sera sans doute condamné à payer, alors que c’est Jacques-Henri Eyraud qui a décidé de le licencier abusivement.