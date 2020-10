Barça : Crise, Bartomeu et Ousmane Dembélé en danger

De nouvelles turbulences se préparent au Barça. Cette fois, c’est le président Josep Maria Bartomeu lui-même et son joueur préféré Ousmane Dembélé qui pourraient être emportés.

Barça : vers un départ anticipé de Bartomeu

Josep Maria Bartomeu ne fait plus l’unanimité au Barça à cause de ses nombreux scandales. Certains socios aimeraient le voir quitter la tête de leur club de coeur avant même la fin de son mandat. Pour atteindre leur objectif, ces supporters ont déposé une motion de censure contre le dirigeant barcelonais. Pour avoir des chances de susciter un départ anticipé du président catalan, cette motion de censure doit réunir un minimum de 16 521 voix. Mundo Deportivo annonce ce jeudi que la motion a recueilli 18 090 voix, soit bien plus que le minimum requis. Un référendum pourrait donc être organisé pour décider du maintien ou non de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone. Mais Sport estime déjà que le référendum devrait aller dans le sens d’un départ anticipé du président des Blaugranas. Une hypothèse qui ne serait pas une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé, désormais pris en grippe par Ronald Koeman.

Une saison compliquée pour Ousmane Dembélé ?

Recruté lors du mercato estival 2017 contre la faramineuse somme de 140 millions d’euros, Ousmane Dembélé n’est pas parvenu à faire oublier le départ de Neymar au PSG. Cet été, son départ à Manchester United aurait permis l’arrivée de Memphis Depay. Mais Ousmane Dembélé a refusé de quitter le Barça, comme il l’avait déjà fait l’été 2019 dans le deal pour le retour de Neymar. Entre blessures à répétition et prestations décevantes (incompétence tactique, absence de repli défensif), l’ancien Rennais a perdu ses plus fervents supporters, dont le président Josep Maria Bartomeu, lui-même menacé par un départ forcé. L’international français serait donc à la merci de Ronald Koeman qui n’apprécie pas son implication dans l’échec du dossier Memphis Depay. Selon Mundo Deportivo, le technicien néerlandais ne devrait pas tarder à faire sentir son agacement à l’ancien ailier du Borussia Dortmund. L’idée de l’entraîneur du Barça serait de ne plus aligner Ousmane Dembélé pour qu’il comprenne qu’il n’aurait aucun intérêt à refuser la prochaine offre…