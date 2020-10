Stade rennais : C1, une surprise dans le groupe du SRFC

Jeudi, l’UEFA a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus par le Stade rennais en Ligue des champions. Toutes les recrues estivales du SRFC figurent dans ce groupe. Pourtant annoncé sur le départ, Mbaye Niang fait également partie des joueurs sélectionnés.

Mbaye Niang dans le groupe du Stade rennais pour la C1

Actuel leader de Ligue 1, le Stade rennais va découvrir la Ligue des champions dans les semaines à venir. Pour sa première campagne de C1, le SRFC est logé dans la même poule que Chelsea, Séville et le Sparta Prague. Les Rouge et noir vont signer leur début le 20 octobre avec la réception des Tchèques de Prague. En attendant ce rendez-vous, l’UEFA a dévoilé la liste des 25 Rennais retenus pour la campagne 2020-2021 de la Ligue des champions. Arrivés à Rennes cet été, Daniele Rugani, Dalbert Henrique, Alfred Gomis, Martin Terrier, Serhou Guirassy, Jérémy Doku et Nayef Aguerd sont présents. Idem pour Mbaye Niang. Le Sénégalais est pourtant annoncé sur le départ depuis belle lurette.

Fin du feuilleton Niang ?

Depuis la fin de la saison dernière, l’attaquant du Stade rennais demande à partir du club. Le joueur de 24 ans souhaitait rejoindre l’OM cet été. Mais le club phocéen a misé sur le Brésilien Luis Henrique. Depuis quelques jours, le Sénégalais voit son nom associer à l’ASSE. Un accord entre Rennes et Saint-Étienne est même évoqué par L’Équipe. Mais alors que Niang est désormais retenu pour la Ligue des champions, son transfert vers le club du Forez semble compromis, du moins cet été.

Les joueurs du SRFC retenus pour la Ligue des champions :

Salin, Gomis - Da Silva, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Maouassa, Rugani, Traoré, Truffert, Soppy - Grenier, Camavinga, Lea-Siliki, Bourigeaud, Nzonzi, Gboho, Martin - Terrier, Guirassy, Niang, Doku, Tait, Hunou, Del Castillo.