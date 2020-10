RC Lens : Les 3 options de Franck Haise pour remplacer Ganago

Blessé le week-end dernier lors du match entre le RC Lens et l’ASSE (2-0), Ignatius Ganago ne sera pas disponible pour le déplacement à Lille, le 18 octobre prochain. L’entraîneur lensois Franck Haise aurait déjà trouvé des options pour remplacer l’attaquant camerounais.

RC Lens : confirmation pour Ignatius Ganago

Auteur d'un bon début de saison, le RC Lens s’est imposé face à l’ASSE (2-0), samedi dernier lors de la 6e journée de Ligue 1. Mais cette fois, la victoire n’a pas été sans contrepartie pour les Lensois. Ignatius Ganago, l’un des Lensois les plus en forme du moment (4 buts, 1 passe décisive et 3 penalties provoqués), s’est blessé à la cheville sur un tacle mal maîtrisé du Stéphanois Timothée Kolodziejczak. Sorti avant le quart d'heure de jeu suite à ce tacle, Ignatius Ganago souffre d’une entorse à la cheville. « Il souffre d’une entorse [à la cheville, ndlr]. On verra par la suite pour la gravité », avait expliqué l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse d’après-match. Ce jeudi, La Voix du Nord confirme l’entorse à la cheville pour le joueur de 21 ans et va même plus loin. L’international camerounais ne pourra pas être guéri avant le déplacement du RC Lens à Lille, le 18 octobre prochain. Franck Haise se serait déjà penché sur les options pour combler l’indisponibilité du Lion Indomptable.

Trois options pour remplacer le Camerounais

Franck Haise a déjà l’esprit tourné vers le choc contre le LOSC, autre club en forme en ce début de saison. Le quotidien nordiste croit savoir que le technicien des Sang et Or dispose de trois options pour combler l’absence d'Ignatius Ganago. Le coach du RC Lens pourrait aligner Simon Banza, Corentin Jean ou Arnaud Kalimuendo. À noter que le dernier cité est actuellement en Bretagne pour le rassemblement de l'équipe de France U20. De quoi réduire les options qui s’offrent à Franck Haise, déjà privé de sa recrue estivale Seko Fofana (ischios-jambiers) et de Clément Michelin (entorse à la cheville).