PSG Mercato : Julian Draxler dévoile pourquoi il reste à Paris

Cité parmi les indésirables au PSG, Julian Draxler n’a pas quitté le club de la capitale au dernier mercato. Le milieu offensif allemand a donné les raisons de son refus de partir du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Julian Draxler justifie sa présence au club

Arrivé au PSG en 2017, Julian Draxler entre dans la dernière année de son contrat. Le Paris Saint-Germain espérait se séparer du milieu offensif durant le dernier marché des transferts sans succès. Mais au final, l’Allemand n’a pas souhaité partir de Paris. Au micro de Sport Bild, le joueur de 27 ans a justifié son choix de rester malgré sa situation difficile chez les Rouge et bleu. Il révèle qu’il était « difficile de trouver un club qui aurait pu [lui] convenir ». « Ça n’a pas été le cas, alors j’ai décidé de continuer à tenter ma chance à Paris », a expliqué Julian Draxler.

Des indices sur le futur de l'Allemand ?

Avec la reprise des compétitions, tout ce que souhaite Julian Draxler est d'arracher plus de temps de jeu. L’Allemand a déjà disputé 5 rencontres de Ligue 1, dont 4 comme titulaire, pour 2 buts inscrits. Satisfait, il révèle avoir eu une discussion franche à ce sujet avec son coach. « J’ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J’ai senti que j’avais encore la possibilité d’être utilisé, que je n’avais certainement pas été mis de côté », a révélé le milieu de terrain. Pour autant, le natif de Gladbeck est conscient qu’il est en fin de contrat avec le PSG. « L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris », a-t-il indiqué. Pour lui, la priorité n’est pas financière. Il demande juste un « projet global correct » avec « du temps de jeu, du bon football et un rôle important ».