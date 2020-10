OM : Deux absents dans la liste pour la Ligue des champions

La liste des joueurs retenus par l’ OM pour la participation à la Ligue des champions est désormais connue. André Villas-Boas a convoqué tous ses joueurs, sauf deux d’entre eux.

OM : Kostas Mitroglou et Marley Aké absents de la liste pour la C1

Si Kostas Mitroglou attendait encore une preuve indiscutable de la volonté d’André Villas-Boas de se séparer de lui, il est désormais fixé. Pas encore utilisé par le technicien portugais depuis son retour de prêt du PSV Eindhoven, le buteur grec vient d’essuyer un autre camouflet. Alors que même les recrues estivales sont présentes (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance), l’entraîneur de l’ OM n’a pas retenu Kostas Mitroglou parmi les Marseillais convoqués pour participer à la Ligue des champions. L’international grec est donc clairement indésirable à l’Olympique de Marseille, où il n'est jamais parvenu à s'imposer depuis son arrivée lors du mercato estival 2017. Prêté plusieurs fois (Galatasaray, PSV Eindhoven), il n'a pas donné satisfaction non plus. Le Grec devra se trouver une porte de sortie en janvier s’il ne veut pas vivre une saison 2020-2021 blanche. Autre absent de la liste pour la Ligue des champions, le jeune ailier Marley Aké, qui peut toutefois figurer sur la liste B, ce qui lui permettra de participer à la compétition européenne en cas de nécessité. À noter que l' OM est de retour en Ligue des champions après 7 ans d'absence.

La liste des Marseillais pour la Ligue des champions

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé. Défenseurs : Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo, Lucas Perrin. Milieux : Kevin Strootman, Morgan Sanson, Michaël Cuisance, Valentin Rongier, Pape Gueye, Saîf-Eddine Khaoui. Attaquants : Nemanja Radonjic, Dimitri Payet, Dario Benedetto, Florian Thauvin, Luis Henrique, Valère Germai