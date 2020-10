OGC Nice Mercato : Reine-Adélaïde justifie son départ de l'OL

L’OGC Nice a présenté Jeff Reine-Adélaïde, sa dernière recrue, ce jeudi. Le joueur est revenu sur son choix de rejoindre le Gym. Le milieu a également fait la lumière sur ses derniers jours à Lyon.

Jeff Reine-Adélaïde s’explique sur sa signature à l’OGC Nice

Ce jeudi était jour de présentation à l’OGC Nice. Recrue du Gym dans les dernières heures du mercato, Jeff Reine-Adélaïde a été présenté au cours d’une conférence de presse. L’occasion pour le milieu de terrain (prêté avec option d’achat par l’OL) de révéler pourquoi il a choisi Nice. « C’est un club qui me suivait depuis pas mal d’années […] Nice est un club très ambitieux qui veut être compétitif sur tous les tableaux », a expliqué le milieu de 22 ans. Le joueur encore sous contrat avec Lyon dévoile pourquoi il n’a pas souhaité rejoindre le Hertha Berlin. Le club allemand était pourtant un sérieux prétendant cet été. « Je ne me voyais pas quitter la France sans avoir vraiment réussi dans mon pays », a déclaré le joueur déjà passé par Arsenal (2015-2018).

La vérité sur le départ de JRA de Lyon

Le départ de Jeff Reine-Adélaïde de l’OL a été précédé de plusieurs polémiques. Le joueur s’était notamment fait remarquer lorsqu’il avait exprimé son ras-le-bol sur sa situation à Lyon où il ne disposait plus d’un temps de jeu convenable. Cette sortie avait provoqué le courroux de Jean-Michel Aulas. Pour le néo-niçois, c'est de l’histoire ancienne. « Je ne vais pas revenir sur mes propos. Ça a dû en choquer plus d’un. Je souhaite tout d’abord m’excuser par rapport à l’institution de Lyon et ses supporters […] Il n’y avait aucun souci avec le coach [...] J’étais blessé malheureusement et je n’étais pas apte pour jouer avec l’équipe », a confié le milieu.