ASSE Mercato : Gros revirement dans le dossier M’Baye Niang !

L’ ASSE est désormais située sur le dossier M’Baye Niang. L’attaquant international sénégalais du Stade rennais était pressenti pour être le joker Stéphanois de ce mercato estival. Sa décision tant attendue est désormais connue.

M’Baye Niang a donné sa décision

Attendu à l’ ASSE comme joker du dernier mercato estival, M’Baye Niang ne rejoindra finalement pas le Forez. La raison, le joueur a changé ses plans d’avenir pour s’inscrire dans le projet rennais au moins jusqu’à la fin de cette saison. L’attaquant international sénégalais préfère rester au Stade rennais avec qui il jouera la Ligue des Champions. Le challenge breton qu’il était prêt à sacrifier pour l’OM étant plus relevé que celui proposé par les Verts, c’est en toute logique qu’il a décidé de rester au club Rouge et Noir. La preuve est donnée par la liste de joueurs pouvant disputer la Ligue des champions au Stade rennais cette saison. M’Baye Niang figure bien sur cette liste aux côtés de Doku, Terrier, Guirassy et Hunou.

L' ASSE ne peut plus compter sur Niang

Pourtant l’ ASSE avait trouvé un accord avec le Stade rennais sur le prêt de Mbaye Niang jusqu’à la fin de la saison. Si la question du paiement de son salaire a longtemps été le point d’achoppement, un accord a été trouvé ces derniers jours pour son transfert dans le Forez. Saint-Étienne et Rennes s’étaient accordés sur le pourcentage du salaire à supporter par chaque club. Il ne restait plus que la décision du concerné pour finaliser son transfert. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le joueur ait pris la décision de rester à au Stade rennais. Son nom est sur la liste des joueurs à disposition de Julien Stéphan pour la saison, y compris pour les matchs de C1 des Rouge et Noir.

Le groupe du Stade rennais pour la Ligue des champions

Salin, Gomis – Da Silva, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Maouassa, Rugani, Traoré, Truffert, Soppy – Grenier, Camavinga, Lea-Siliki, Bourigeaud, Nzonzi, Gboho, Martin – Terrier, Guirassy, Niang, Doku, Tait, Hunou, Del Castillo.