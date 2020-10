Bordeaux Mercato : Les confidences de Ben Arfa sur son arrivée

Recruté par les Girondins de Bordeaux mercredi, Hatem Ben Arfa a été présenté ce jeudi par son nouveau club. Le milieu offensif de 33 ans s’est confié sur les motivations de sa signature au FCGB.

Hatem Ben Arfa convaincu par Jean-Louis Gasset

Une nouvelle aventure débute pour Hatem Ben Arfa en Ligue 1. Ce jeudi, le nouveau joueur des Girondins de Bordeaux a été présenté à la presse. Durant sa présentation, le milieu de 33 ans a révélé que la présence de Jean-Louis Gasset dans le projet bordelais a suffi à le convaincre. « Ce n’est pas compliqué. Dès que j’ai vu que l’entraîneur était Jean-Louis Gasset, j’avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J’aime sa philosophie, l’homme et l’entraîneur », a expliqué le milieu offensif. Le joueur formé à l’OL reste marqué par sa collaboration avec le technicien bordelais du temps où il était le coach adjoint des Bleus (2010-2012). « J’aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C’est quelqu’un qui est beaucoup porté vers l’offensive, qui aime créer le jeu, le surnombre », a poursuivi le néo-bordelais.

Le challenge de HBA avec le FCGB

Seule recrue des Girondins de Bordeaux cet été, Hatem Ben Arfa est conscient des nombreuses attentes placées en lui. Mais pour le milieu, il n’y a que collectivement que le club au scapulaire pourra atteindre ses objectifs. « Je suis vraiment dans l’optique qu’on fasse quelque chose collectivement, qu’on aille le plus haut possible, qu’on ait de l’ambition et un projet tous ensemble, qu’on tire tous dans le même sens », a déclaré le joueur arrivé libre après une expérience ratée à Valladolid (5 matchs). Le joueur espère surtout prendre beaucoup de « plaisir » et « rendre la confiance » placée en lui durant sa pige en Gironde. Il s’est engagé pour un an, plus une année en option.