FC Nantes : Franck Kita déballe tout sur l’été des Canaris

Lors de la cérémonie de présentation des deux dernières recrues estivales du FC Nantes, Franck Kita a dévoilé le mode opératoire du recrutement des Canaris. Le directeur général du FCN a également évoqué les dessous de la signature de Sébastien Corchia et s’est félicité du changement de comportement de Jean-Kevin Augustin.

FC Nantes : Franck Kita ciblait de « bons joueurs »

Le FC Nantes a bouclé son mercato estival par la signature de Sébastien Corchia après la fermeture du marché. L’opération était possible en raison du statut de joueur libre du latéral droit de 29 ans. Juste avant l’ancien défenseur du FC Séville, les recruteurs nantais avaient également signé Jean-Kevin Augustin au bout du mercato estival. Il s’agit donc des deux dernières recrues estivales de l’écurie de la Cité des Ducs. Pendant la présentation officielle de ces deux recrues, Franck Kita a expliqué que le FC Nantes « cherchait surtout à faire de bons joueurs » et que les « payer ou non, ce n’était pas la question ». D’ailleurs, le club nantais a les moyens et « pensait investir ». Selon le directeur général, le FC Nantes avait prévu d’ « acheter des joueurs mais ça ne s’est pas passé comme ça ». Le responsable nantais pointe la longueur du mercato qui n’a pas permis d’avoir des opportunités.

Franck Kita laudatif envers Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin

Malgré l’absence d’opportunités, le FC Nantes a signé plusieurs joueurs, à savoir l’ailier gauche Moses Simon dont l’option d’achat a été levée, le défenseur central Jean-Charles Castelletto, le milieu défensif Pedro Chirivella, le gardien Charly Jan et, bien sûr, l'avant-centre Jean-Kevin Augustin et le latéral droit Sébastien Corchia. En revanche, les milieux de terrain Lucas Evangelista, Samuel Moutoussamy et René Krhin, le gardien Maxime Dupé et le défenseur central Molla Wagué ont été libérés. Évoquant Sébastien Corchia, Franck Kita a révélé que « ça fait un certain temps qu’on tourne autour » et que le dossier « s’est accéléré en fin de mercato ». Selon le responsable nantais, l’ancien Lillois est « un joueur d’expérience à un poste qui était désiré par le coach ». Parlant de Jean-Kevin Augustin, Franck Kita s’est demandé si le joueur « a eu des problèmes de comportement » avant de confier qu’il en avait « parlé avec lui, avec son agent ». Des entretiens à l’issue desquels le responsable canari « a eu des échos mais surtout de très bons retours ». Pour Franck Kita, les écarts de conduite de l’ancien attaquant parisien « sont des erreurs de jeunesse ». Mais le directeur général est « certain que ça va bien se passer » pour l’ex-Monégasque qui « est très bien entouré » désormais et qui « ne commettra plus ces erreurs ». Et le dirigeant canari de prévenir, dans des propos rapportés par Ouest-France, que Jean-Kévin Augustin « est obligé de réussir rapidement à Nantes ».