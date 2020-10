OL Mercato : Houssem Aouar se lâche après son départ raté

Longtemps annoncé sur le départ, Houssem Aouar n’est finalement pas parti de l’OL cet été. En conférence de presse, le milieu de terrain lyonnais est revenu sur son mercato.

Pas de regrets pour Houssem Aouar après le mercato

On pouvait penser que la saison écoulée serait la dernière pour Houssem Aouar à l’Olympique lyonnais. Que nenni. Le milieu de terrain évolue toujours à l’OL. Pourtant courtisé par de nombreux clubs cet été, le milieu de 22 ans défendra encore les couleurs des Gones cette année. En conférence de presse, le Lyonnais s’est exprimé sur son été. Il ne retient que le positif suite à l’échec de son transfert. « Je ne suis pas déçu, bien au contraire je reste chez moi dans mon club de cœur avec mes amis et ma famille. Ça me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l’ai dit », a indiqué le néo-international tricolore.

Une motivation supplémentaire pour Aouar

Houssem Aouar était sur les tablettes de plusieurs cylindrées européennes. Arsenal semblait notamment en pole pour accueillir le milieu de l’OL. Mais comme l’avait indiqué le président lyonnais Jean-Michel Aulas, l’offre présentée par les Gunners ne répondait pas à ses attentes. Idem que celle du PSG qui comptait réaliser un nouveau coup à la Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain espérait recruter Aouar dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Resté à Lyon, le prodige rhodanien veut se concentrer sur sa nouvelle saison. « On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs offensivement avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer […] On va essayer de remettre le club à sa place », a-t-il déclaré. Un message qui doit plaire à sa direction, surtout que les Gones ont mal entamé cette saison. Ils ne pointent qu’à la 14e place de Ligue 1 après 6 journées.