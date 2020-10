ASSE Mercato : Stade rennais, c’est bouclé pour Mbaye Niang !

Mauvaise nouvelle pour les supporters de l’ASSE ou du Stade rennais dans le dossier Mbaye Niang ? Alors que la direction du club dément des négociations pour un transfert du sénégalais, Pierre Ménès a cassé l'ambiance en annonçant un transfert imminent de l'attaquant du SRFC dont il est proche.

Stade rennais – ASSE : Fin du feuilleton Mbaye Niang ?

Le Stade rennais avait envoyé un signal fort sur l’avenir de Mbaye Niang. Alors que l’attaquant était annoncé à l’ASSE, le SRFC ne compte pas lâcher son buteur de 24 ans. Jeudi, le club l’a implicitement fait savoir en dévoilant sa liste de joueurs retenus pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Une liste sur laquelle figure le nom du Sénégalais. Sur les ondes de RMC Sport, Florian Maurice a fait la lumière sur la situation du joueur de 24 ans. « Pour l’instant il est Rennais. Il n’y a aucune discussion », a confié le directeur technique rennais. Julien Stéphan est même allé plus loin en fermant la porte de sortie à son avant-centre.

Stéphan-Niang, la hache de guerre enterrée ?

Interrogé sur Top of the foot, le coach du Stade rennais a fait table rase de son différend avec Mbaye Niang. Le technicien breton avoue avoir été surpris lorsque le Sénégalais avait clamé son amour pour l’OM en juin. « Malgré cela, il a joué les matchs amicaux et il a débuté à Lille. C’est la preuve que je compte sur lui », a expliqué l’entraîneur de Rennes. Celui-ci espère juste que son poulain va accepter la concurrence en attaque. « Mbaye a besoin de se sentir numéro 1 dans la hiérarchie. Avec la signature de Serhou Guirassy, la concurrence est importante, mais au haut niveau c’est essentiel. S’il souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenu », a déclaré Julien Stéphan. La balle est désormais dans le camp du joueur. L'information selon laquelle Niang ne comptait pas rejoindre l'ASSE nous était déjà parvenue. S'il avait déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille, qu'il était prêt à rejoindre, partir à l'ASSE ne semble pas conforme à son ambition de jouer la Ligue des Champions. L'AS Saint-Etienne n'est qualifiée à aucune compétition européenne cette saison.

Pierre Ménès casse l'ambiance au SRFC

Juste après cette déclaration de l'entraîneur du Stade rennais, Pierre Ménès, connu pour sa proximité avec certains joueurs, a annoncé l'arrivée de Mbaye Niang à l'ASSE jeudi matin. Le journaliste du Canal Football Club a posté sur Twitter : "Mba Niang passera sa visite médicale demain matin à Saint Étienne". Intérrogé par un de ses followers sur la crédibilité de son information, le célèbre journaliste a ajouté "Source joueur". Contrairement aux affirmations de l'entraîneur et du directeur sportif du Stade rennais, disant qu'il n'y a pas de négociations en cours pour un transfert du sénégalais, un départ semble bien programmé.

Les prochaines heures permettront de savoir qui de Ménès ou des responsables du SRFC est du côté de la vérité.