FC Nantes Mercato : Jean-Kévin Augustin, les Nantais rassurés

Les supporters se posent bien des questions sur Jean-Kévin Augustin, recruté par le FC Nantes à la fin du mercato estival. Le clan de l’attaquant s’est dépêché de rassurer les sceptiques.

FC Nantes : Jean-Kévin Augustin physiquement prêt

Le FC Nantes tient son grand attaquant en la personne de Jean-Kévin Augustin. Le joueur de 23 ans a été recruté pour occuper la pointe du secteur offensif de l’écurie nantaise. Il aura la lourde tâche d’enfiler les buts pour inverser la tendance au FC Nantes, dans le dur en ce début de saison (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites). Les supporters et les observateurs ont des doutes sur la condition physique de Jean-Kévin Augustin et sur sa capacité à aider les Canaris à se relancer. En effet, le joueur n’est plus rassurant depuis son départ du PSG. Incapable de s’imposer au Red Bull Leipzig, il a été prêté la saison dernière à l’AS Monaco puis à Leeds United qui évoluait encore en Championship. Autant de prêts très loin d’avoir été concluants. L’entraîneur leedsien, Marcelo Bielsa, avait même demandé que l’attaquant soit retourné au Red Bull Leipzig avant la montée de Leeds United en Premier League.

Mais le clan du joueur se veut rassurant et déclare qu’il est physiquement prêt pour relever le défi nantais et enrayer la spirale négative. « Sur le plan athlétique, il sera en très bonne condition, car il a énormément travaillé (notamment avec des préparateurs physiques venus des États-Unis, ndlr) », a assuré l’entourage de l’ancien Parisien dans Presse Océan. Le clan de Jean-Kévin Augustin reconnaît toutefois qu’ « il lui faudra un peu de temps pour trouver des repères avec ses nouveaux partenaires ». Un contretemps qui n’a cependant « rien de bien méchant », d’autant qu’ « il arrive durant une trêve ». Ce timing permet à l’ex-Monégasque de « pouvoir travailler sereinement dans un "cadre sain"… et gagner du temps ». Et le clan du joueur de marteler : « En tout cas, il a faim, a très envie et est motivé. »

Un joueur désormais assagi

Selon son entourage, Jean-Kévin Augustin est également devenu un joueur sage. À 23 ans, l’ancien Leedsien n’est plus le joueur au caractère difficile et qui avait refusé les Espoirs. « Ce sont des erreurs de jeunesse, de vie. Il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Il a été justement rappelé à l’ordre. Ce sont des choses qui resteront sur lesquelles il a déjà fait amende honorable à maintes reprises », a expliqué l’entourage du nouvel attaquant du FC Nantes. Le joueur est désormais attendu sur les pelouses...