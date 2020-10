FC Nantes : Gourcuff, mercato, arbitrage, Kita vide son sac

Waldemar Kita a refait l’actualité du FC Nantes ce vendredi dans les colonnes de L’Équipe. Le président du FCN s’est exprimé sur l’avenir de Christian Gourcuff, les difficultés de son équipe et le mercato.

Christian Gourcuff conforté par Waldemar Kita

Le FC Nantes est à la peine en ce début de saison. Les Canaris ne comptent qu’une seule victoire après 6 journées et pointent à la 16e place de Ligue 1. Pour autant, l’avenir de Christian Gourcuff, sous contrat jusqu’en 2021, n’est pas menacé. Waldemar Kita vient encore de le confirmer dans une interview accordée au quotidien sportif. Pour le président du FCN, « il faut le laisser travailler, il a besoin de tranquillité ». Le dirigeant nantais a confiance en son entraîneur dont il apprécie le calme et la discrétion. Le patron des Canaris est également revenu sur le différend entre Gourcuff et Stéphane Ziani, le coach des U19. Le second reprochait au premier de ne pas faire assez pour les jeunes. Le président Kita estime que les enjeux économiques et sportifs sont tellement énormes que le club « ne peut pas se permettre de faire des tests chez les pros ». « Depuis que je suis à Nantes, je n’ai jamais vu un entraîneur des pros s’entendre avec le centre », a-t-il souligné.

Le FC Nantes pénalisé par les arbitres ?

Waldemar Kita a donné son avis sur le mauvais début de saison du FC Nantes. S’il reconnaît que ses joueurs manquent « de finition dans les 16 mètres », le président nantais pointe également les décisions arbitrales. « On n’est pas aidés par l’arbitrage, je suis obligé d’en parler […] Une décision prise certaines fois à la légère peut avoir de graves conséquences économiques. Même le directeur de l’arbitrage le dit », a lâché le patron du FCN. Sans ces bavures des hommes en noir, il estime que son club aurait « au minimum 4 ou 5 points de plus ».

Un mercato correct pour le FCN ?

Cet été, le FC Nantes a signé quatre nouveaux joueurs. Pedro Chirivella, Jean-Charles Castelletto, Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia ont rejoint les Canaris. Waldemar Kita indique qu’il aurait pu recruter davantage de joueurs. Mais c’est en fonction des besoins de Christian Gourcuff qu’il signe des recrues ou pas. « L’entraîneur ne veut pas cumuler pour cumuler. Et, là-dessus, il faut reconnaître qu’il est assez fin. J’essaie de répondre à sa demande, voilà ! », a expliqué l’entrepreneur de 67 ans.