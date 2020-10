PSG - Man United : Paul Pogba lance un avertissement à Paris

De retour en Ligue des champions cette saison avec Manchester United, Paul Pogba doit affronter le PSG en poule. Le milieu de terrain tricolore des Red Devils se tient déjà prêt pour cette affiche.

PSG – Man United : Paul Pogba lance le choc

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le PSG va entamer une nouvelle campagne le 20 octobre prochain. Le Paris Saint-Germain va débuter cette édition par un choc contre Manchester United au Parc des Princes. La dernière venue des Red Devils au Parc est un triste souvenir pour la bande à Thomas Tuchel. Les Mancuniens avaient sorti les Parisiens en huitièmes lors de la saison 2018-2019. Paul Pogba n’oublie pas cet antécédent. Le milieu d’United sait qu’il aura affaire à un Paris revanchard. « On parle des finalistes de la Ligue des champions, une très grosse équipe qui revient plus fort […] J’espère déjà que je vais jouer, c’est sûr que ce sera un match à regarder, attendu par tout le monde », a confié le milieu selon les propos relayés par RMC Sport.

Une revanche pour Cavani contre le PSG ?

Paul Pogba n’a pas manqué de noter que le transfert d’Edinson Cavani à Manchester United rend encore cette affiche particulière. L’attaquant uruguayen pourrait signer son retour au Parc des Princes contre Paris. L’avant-centre de 33 ans a quitté le club de la capitale cet été au terme de son contrat. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas pu faire ses adieux au public parisien convenablement. Il sera sans doute davantage motivé pour ce retour dans son ancien jardin. « On a renforcé notre équipe aussi, avec de très bons transferts, dont El Matador […] Parce que vu l’histoire du dernier match contre le PSG, et bien sûr le transfert d’Edinson, je pense que ce sera un match à voir et très intéressant », a indiqué La Pioche.