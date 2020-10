Mercato SRFC : L’ OM a bien fait des propositions à Niang !

M’Baye Niang, en passe d’être officialisé à l’ASSE, aurait pu quitter le Stade rennais pour l’ OM. Contrairement aux affirmations des dirigeants des deux clubs, l’ Olympique de Marseille a bien fait des propositions aux joueurs sénégalais pour le convaincre de rejoindre ses rangs.

Stade rennais mercato : Armand balance une tentative de l' OM pour Niang

André Villas-Boas voulait bien M’Baye Niang dans son groupe, mais il se contentera finalement de Luis Henrique. Le technicien portugais a beau affirmer que l’ Olympique de Marseille ne s’est pas positionné sur le sénégalais, de nouvelles informations contredisent ses affirmations. En effet, l’ OM a bien cherché à recruter Mbaye Niang à qui il a fait des propositions en début de mercato estival qui vient de refermer ses portes. Cette confidence a été faite par Sylvain Armand, l’ancien coordinateur sportif du Stade rennais.

L’ex-joueur et dirigeant du club breton a déclaré sur Téléfoot la chaine, alors qu’il évoquait la signature de Niang à l’ ASSE : « Il avait eu des propositions de Marseille au tout début du mercato, mais ça ne s’est pas conclu. » L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a estimé que l’engagement de Niang en faveur de l’ ASSE était une bonne chose. « De toute façon il n’avait plus le choix non plus parce qu’à Rennes il commençait à être barré clairement depuis la fin de la saison dernière. […] Il y a un entraîneur qui le veut absolument parce que je crois qu’ils se sont parlés énormément de fois au téléphone.

En ce qui concerne ce que pourrait apporter le joueur à l'As Saint-Etienne, Sylvain Armand ajoute « Bien sûr qu’il va apporter toute son expérience. Et puis c’est un beau joueur. C’est un joueur extraordinaire pour un groupe… » L'Olympique de Marseille a donc bien échoué dans sa tentative de recruter ce joueur expérimenté qui aurait pu l'aider dans sa campagne en Ligue des Champions.